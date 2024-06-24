أحواس يتابع من سرت أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة

أخبار ليبيا 24

اجتمع مفتاح أحواس رئيس اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة والمنسحبة، في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة في سرت برئيس وأعضاء اللجنة المركزية للشركات المتعثرة والمنسحبة والمشكلة لتنفيذ الحلول الجذرية لمشاكل العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة، بناءًا على توجيهات القيادة العامة ورئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، بصرف (6) أشهر لكافة العاملين بها.

العمل على اتباع خطة الوزارة للدفع بخطط التنمية

وأشاد أحواس بجهود جميع العاملين بالوزارة والذين يواصلون الليل بالنهار لتقديم كافة الخدمات، إذ أثمرت جهودهم التي بذلوها طيلة الفترة الماضية بصرف مرتبات أكثر من (11) ألف من العاملين بهذه الشركات.

من جانبه استعرض علي الحمري رئيس اللجنة المركزية للشركات المتعثرة والمنسحبة، قرار الوزير رقم (68) بشأن تعديل حكم القرار رقم (53) وأوضح الحمري أنه سيتم العمل بهذا القرار خلال الفترة القليلة القادمة والحرص على إنجاز العمل بالشكل المتفق عليه وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأعلنت الوزارة اليوم الإثنين عن تجهيز حوافظ عدد من الشركات المنسحبة ، إذ تم إصدار شيكات وحوافظ المرتبات العاملين بها وهي:

شركة شكروفا التركية للإنشاءات

شركة زاروبيج سنروي الروسية للسكك الحديدية

شركة يوانو وبار سكيايدس عبر البحار

شركة الهاني للانشاءات

شركة الهاني للمقاولات العامة

في حين تعمل الوزارة على تجهيز بقية الحوافظ للشركات المتبقية.

ومطلع الشهر الجاري أعلنت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، عن البدء إدراج المرتبات بالحسابات المصرفية للعاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة المسجلين بصندوق دعم الشركات بالمنطقة الشرقية.