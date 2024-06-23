وزارة الداخلية تتابع آخر الترتيبات لإعادة فتح معبر رأس اجدير

اطلعتْ اللجنة المكلفة بإعادة تفعيل العمل بمنفذ رأس اجدير؛ على آخر الترتيبات النهائية لإعادة افتتاح المعبر أمام، بحسب ما نقلتهُ وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وزارة الداخلية، أكدت أنّ اللجنة المكلفة من الجانبين، تابعت آخر الترتيبات مع الجانب التونسي تمهيدًا لافتتاح المعبر أمام حركة المواطنين، وذلك بعد تأجيل افتتاحه استكمالاتً لبعض المرافق الخدمية مثل عدد ممرات العبور، وزيادة عدد شبابيك تسجيل المركبات الآلية، إلا أن المعبر يعمل بشكل انسابي لاستقبال الحالات الطارئة، وفقَ وزارة الداخلية.

وفي مطلع مايو.. باشرتْ اللجنة الأمنية المشكلة لإعادة تفعيل العمل في معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، العمل في المعبر.

وزارة الداخلية في حكومة الوحدة منتهية الولاية، قالت إن اللجنة باشرتْ مهامها برئاسة رئيس جهاز المباحث الجنائية وعضوية مدير إدارة المرور والتراخيص ومدير المنفذ ورئيس رقابة الجوازات بالمنفذ.

وجرى استئناف وتيرة العمل في منفذ رأس اجدير الحدودي بعد إتمام أعمال الصيانة وفقًا للمعايير الدولية للمعابر البرية، وتأكيد الدولتين على الالتزام بالتشريعات والقوانين الرامية لمكافحة التهريب، فضلاً عن التقيد بآليات وضوابط نقل المسافرين والبضائع.

– شلل الحركة التجارية في بن قردان

وفي أواخر مارس، أقدمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية على إغلاق معبر رأس جدير الحدودي في مدينة بن قردان، على خلفية هجوم مجموعاتٍ مسلحة على تمركزات القوى الأمنية في المنفذ، الأمر الذي شل حركة مئات شحنات نقل البضائع والسلع المتنوعة، وإغلاق التجار لمحلاتهم المحادية للطريق الحدودية، مما أثر على التجارة البينية بين البلدين.