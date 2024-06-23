ماهي قصة الأسير الغزي جاحظ العينين؟

أخبار ليبيا 24

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين حالة الأسير الغزي الذي تم تحريره من المعتقلات الإسرائيلية، في عملية تبادل للأسرى، ويظهر فيها الشاب الغزي مصدوم وجاحظ العينين من هول ما رأى من تعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأفرج الجيش الإسرائيلي عن دحلان، يوم الخميس، ضمن فوج من 33 معتقلاً من قطاع غزة عبر معبر كيسوفيم (القرارة) العسكري شرق قطاع غزة.

وفي الفيديو، يظهر بدر دحلان، البالغ من العمر 30 عاماً، مصدوماً ومشوشاً بعينين جاحظتين، وجسد نحيل، وبدت إصابات متعددة على وجهه ويديه تبين أثار التعذيب الذي تعرض له.

وبكلمات متلعثمة يصعب فهمها بسبب صدمته الكبيرة، وصف ما تعرض له، وقال دحلان إن تجربة السجن كانت “كابوساً”، وأضاف بكلام بدا غير مفهوم من هول الصدمة فاستعان بإشارات اليدين محاولاً إيصال ما تعرض له: “ضربوني في السجن، كانوا يرطمون رأسي في الباص، وما اطلعش فوق… ضربوني على رجلي وإيدي وضربوني بقوة… أرادوا كسر ريشتي واقتلاعها (ريشة القفص الصدري)”.

وأوضح دحلان أن أشكال التعذيب التي مُرست عليه، بشعة ولا توصف، وكان يشعر بأنه سيموت في أي لحظة، من شدة التعذيب.

وبحسب تصريحات لإبن عم دحلان، قال فيها إن دحلان متزوج ولديه إبنة صغيلرة، وهو لا يعلم أين مكانهم الآن، وأوضح أن إبن عمه يعاني مؤخراً من اضطراب نفسي، وأنهم لم يتمكنوا من توفير علاجه خلال آخر ستة أشهر، مما جعل حالته الصحية تتأزم، ولا يتعرف على محيطه بعد خروجه من الاحتجاز.

وأشار محمد أن بدر كان يعيش في خيمة قريبة من جامعة الأقصى في خان يونس، مع والده وإخوته، فيما غادرت والدته للعلاج في مصر.

وأوضح أن جنود الجيش الإسرائيلي اعتقلوا بدر بعد أن ضلَّ طريقه بسبب حالته النفسية المتفاقمة نتيجة عدم تناول الأدوية.