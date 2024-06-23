غداً الإثنين إعادة فتح معبر رأس جدير بشكل رسمي

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية عن الموعد النهائي والأكيد لإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، يوم الغد الإثنين على تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

ودعت الوزارة في بيان اليوم الأحد وسائل الإعلام إلى حضور مراسم الافتتاح التي تأتي بعد اجتماعات و مباحثات طويلة بين مسؤولين في الوزارة والجانب التونسي، وكذلك بعد اجتماعات طويلة مع أعيان وحكماء مدينة زوارة التي اعترضت في وقت سابق عند بداية إغلاقه.

وكان مقررًا افتتاح المعبر الخميس الماضي لكن الموعد تأجل بدعوى «استكمال بعض الإجراءات لإعادة فتحه بالكامل»، حسب بيان للوزارة.

وأعيد فتح المعبر الحدودي في 13 يونيو الجاري أمام الحالات الإنسانية والخاصة بين البلدين، بعد التوصل لاتفاق أمني يتضمن 7 بنود بين وزارتي الداخلية الليبية والتونسية.

ووقع كل من الجانبين الليبي والتونسي على محضر اتفاق أمني لإعادة فتح المعبر، وفقاً للضوابط القانونية، إذ تضمن محضر الاتفاق الأمني بين الطرابلسي ونظيره وزير الداخلية التونسي، جملة من البنود التي تضمن إعادة فتح المعبر ومنع أي انتهاكات أمنية من كلا الجانبين، إذ نص الاتفاق على فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر وذلك لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء من رعايا البلدين، إلى جانب الالتزام بفتح 6 مراكز تسجيل إلكترونية لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، مع التشديد على ضبط المعبر وعدم التساهل مع المهربين ومنع أي وجود للمظاهر المسلحة.