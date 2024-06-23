غارات روسية تستهدف منظومة الطاقة الأوكرانية

استهدف الطيران الروسي منشأة أوكرانية للغاز الطبيعي في غربي البلاد، بحسب ما أفادت به وزارة الطاقة الأوكرانية التي أكدت أنّ هجومًا جويًا روسيا استهدف المنشأة أمس.

وبحسب وزارة الطاقة الأوكرانية، سيدفع هذا الهجوم البلاد لاستيراد كهرباء بوتيرة وصفتها بـ«غير مسبوقة» تبلغ 33.559 ألف ميغاواط في الساعة بعد الغارات الجوية الروسية على منظومة الطاقة في أوكرانيا.

وفي وقتٍ سابق.. خلُصت القمة الدولية المنعقدة في سويسرا للتباحث في سُبل إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا بمشاركة

90 دولة على:

– الدعوة إلى تسوية سليمة شاملة وإحلال السلام بين الدولتين، وتحميل روسيا حجم الدمار في أوكرانيا.

– التأكيد على وحدة الأراضي الأوكرانية والالتزام بمبادئ السيادة والاستقلال ووحدة أراضي كل الدول، ضمن حدودها المعترف بها دوليًا.

– الاتفاق على ضرورة إعادة الأطفال وتبادل الأسرى بما فيهم الجنود وإعادتهم إلى بلادهم وذويهم.

– كما تطرقت القمة الدولية إلى ملف الأمن النووي عبر تأكيدها أحقية منح أوكرانيا السيطرة السيادية الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، القابعة تحت شيطرك القوات الروسية.

– كما كان للأمن الغذائي نصيب في مباحثات القمة، إذ شدّدت على صرورك توفير الغذاء، والمنتجات الزراعية الأوكرانية للدول التي تحتاج لتلك المنتجات، بحسب وثيقة مخرجات القمة.

وفي الأثناء.. قدمت الولايات المتحدة دعمًا ماليًا بقيمة 1.5 مليار دولار لتحسين الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا ومجابهة آثار الحرب الروسية على أوكرانيا والمستمرة منذ 27 شهرًا.