إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بسيارتك لأطول فترة ممكنة، وزيادة عمرها الافتراضي تتصدر بعض أنواع السيارات قائمة أفضل وأطول السيارات عمراً وأقل مشاكل، إذ لا تعاني من الأعطال المستمرة، على الرغم من ارتفاع أسعار السيارات عالمياً.

وارتفع متوسط عمر السيارة على الطرق إلى مستوى قياسي يبلغ 12.2 عامًا في عام 2022، بحسب دراسات حديثة.

تصدرت سيارات تويوتا القائمة

ومن بين الطرازات ذات العمر الافتراضي الأكبر، تصدرت (تويوتا سيكويا) القائمة، مع قدرتها على السير إلى ما يقرب من 473 ألف كيلو، تليها سيارة لاند كروزر 448 ألف كيلو .

وبشكل عام، تُعد سيارات الدفع الرباعي والشاحنات أكثر أنواع المركبات شيوعاً واستخداماً، إذ يفضلها المستخدم بسبب ميزاتها العديدة والتي أهمها طول العمر وجودة السياقة وقلة الأعطال، لتحتل المرتبة العشرة الأولى، بينما حصلت سيارات الركاب الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، بما في ذلك (تويوتا بريوس وأفالون) على مركزين في القائمة.

في حين أن الطرازين الأوّلين هما سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم من (تويوتا)، فإن سيكويا الأحدث والأكثر دقة تتفوق على سيارة لاند كروزر الشهيرة، في العمر الافتراضي المحتمل.

في حين تعد الشاحنات ثاني أكثر المركبات شيوعًا التي تحقق أكثر من 230 ألف ميل من العمر المحتمل.

وتوفر سيارات الدفع الرباعي الكبيرة ذات الثلاثة صفوف أقصى، والتي تعتبر عائلية، ميزات عديدة لذا تحصد على أعلى استخدام، ومع ذلك، فإن بعض السيارات ذات الصفين يتم تصنيفها أيضًا من ضمن أكثر السيارات استخداماً.

تعرف على سيارات الدفع الرباعي الأطول عمراً

(العمر الافتراضي بالألف كيلومتر)

1 تويوتا سيكويا 473

2 تويوتا لاند كروزر 448

3 شيفروليه سوبربان 424

4 جي إم سي يوكون إكس إل 405

5 شيفروليه تاهو 400

6 تويوتا هايلاندر هايبرد 392

7 فورد إكسبيديشن 392

8 تويوتا 4 رانر 392

9 جي إم سي يوكون 390

10 هوندا بايلوت 387