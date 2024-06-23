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اليوم.. انطلاق امتحانات إتمام مرحلة التعليم الثانوي

أكثر من 115 ألف طالبة وطالبة يجرون الامتحانات النهائية

23 يونيو، 2024 6:22 ص
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امتحانات-ليبيا
امتحانات-ليبيا

أخبار ليبيا 24

تنطلقُ اليوم الأحد امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية بأقسامها العلمي والأدبي والتعليم الديني لأكثر من 115 ألف طالب وطالبة في ربوع ليبيا كافة، والتي تستمر حتى الـ11 من شهر يوليو المُقبل، تحت شعار «نمتحن باطمئنان»

وكان مُحسن الكبير، وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات قد تابع مع مُدير المركز الوطني للامتحانات؛ آخر استعدادات الوزارة لاطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي، بقسميها الأدبي والعِلمي، والتّعليم الدّيني.

بدوره أكد مُدير المركز الوطني للامتحانات «وصول صناديق الأسئلة إلى كافّة اللجان المركزية بِمختلف بلديات ليبيا» بحسب ما نقلتهُ وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وكانت الوزارة قد نشرت قائمةً بالمحظورات التي يُحظر اصطحابها من قبل الطلبة لقاعة الامتحان منها:

– الكُتب ومذكرات المناهج المتعلقة بمادة الامتحان.

– الهاتف النقال

– آلات التسجيل

– أية وسيلة أخرى ترى لجنة المراقبك أنها تساعد على الغش

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنَ للجنة الإشراف الحق في إجراء أو منح الإذن بتفتيش التلاميد الممتحنين لضمان عدم اصطحابهم للأشياء المحظورة داخل مقار لجان الامتحانات.

وفيما سبق… أعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد امتحانات النهائية للشهادة الثانوية سينطلق في الـ23 من يونيو المقبل، وذلك بعد أن أجرت استطلاعٍ للطلبة وأولياء الأمور حول موعد الامتحانات.

وأوضحتْ وزارة التربية والتعليم أن الامتحان ستُجرى بعد عيد الأضحى المُبارك، وذلك بعد إطلاقها لاستطلاع شارك فيه 426300 طالب ومُعلم وولي أمر، ومهتم بالعملية التعليمية، بحسب منشور الوزارة.

23 يونيو، 2024 6:22 ص
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