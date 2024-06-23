السايح يلتقي بخوري لمتابعة سير العملية الانتخابية بالمجالس البلدية

أخبار ليبيا 24

التقي عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، لمتابعة آخر المستجدات بالعملية الانتخابية والعمل الذي تقوم به المفوضية واستعراض مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية عامة.

واستقبل السايح بمقر ديوان مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، اليوم الأحد، خوري والوفد المرافق لها بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وقالت المفوضية عبر صفحتها على (فيسبوك) إن الزيارة تندرج ضمن إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا.

وبحسب بيان المفوضية فإن اللقاء استعرض استعدادات المحلية لإجراء انتخابات المجالس البلدية التي أعلن عن فتح سجل الناخبين بها في مطلع الشهر والذي، أعلنت اليوم أيضا المفوضية عن تمديد مدة التسجيل بسجل الناخبين، بعد النتائج الإيجابية بحسب وصف المفوضية.

كما استعرض اللقاء التحديات التي تواجه مشروع الدعم الذي يتولى إدارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، واتخاذ القرارات العاجلة بشأن الدفع بالمشروع لدعم عملية انتخابات المجالس البلدية.

وفي وقت سابق من اليوم، حدّثت المفوضية عبر صفحتها الرسمية، نتائج التسجيل الإجمالي لانتخابات المجالس البلدية والتي تستهدف عدد 60 بلدية على مستوى البلاد، وبحسب الإحصائيات، فقد بلغ إجمالي عدد المسجلين 83.154 ألف ناخب، من بينهم 64.348 ألف رجل، و 18.806 ألف من النساء.

في حين تحث المفوضية العليا للانتخابات، جميع المواطنين إلى سرعة التسجيل بانتخابات المجالس البلدية، على اعتبار أنها الفرصة الوحيدة لتحسين وتطوير أوضاع البلديات، في ظل الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أعوام عديدة.