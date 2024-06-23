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الحويج يسلم للقنصل السوداني مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

على إثر تصريحات مندوب السودان أمام مجلس الأمن

23 يونيو، 2024 8:40 م
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أخبار ليبيا 24

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية اليوم، القنصل العام لجمهورية السودان عبدالرحمن محمد رحمة الله الخير صُحبة نائبه  محمد جمال الدين، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها مندوب السودان بمجلس الأمن.

وبحسب بيان وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أوضحت أن عبدالهادي الحويج وزير الداخلية، سلم بنفسه مذكرة الاحتجاج  الرسمية الصادرة عن الحكومة الليبية بشأن هذه التصريحات المرفوضة،  التي تتهم فيها السودان دعم ليبيا لحالة الاقتتال والحرب المستمرة في بلادها.

الحكومة الليبية تؤكد على دعمها للأشقاء السودانيين

وأضاف البيان أن الوزير أحاط القنصل العام بالموقف الرسمي للحكومة الليبية وموقف القوات المسلحة العربية الليبية الداعم والراسخ لوحدة وأمن واستقرار وسلامة السودان ووحدته الترابية، مشددا على ضرورة وقف الاقتتال بين الأخوة والأشقاء بالسودان، والاحتكام إلى لغة العقل.

وشدد الحويج على دعم الحكومة الليبية لأخوتنا في السودان، عبر تقديم كافة التسهيلات لدخولهم للأراضي الليبية عبر الحدود البرية المشتركة، وتقديم الدعم اللازم للاجئين السودانيين الفارين من ويلات الحرب، إذ استجابت الحكومة الليبية لمطالب اللاجئين السودانيين، وقدمت لهم الرعاية الصحية اللازمة، وشكلت لجان متخصصة كل في مجاله لمساعدة أشقائنا السودانيين.

وأكد الحويج على  أن الحكومة الليبية بكامل أجهزتها،  لا تزال تقوم بواجباتها تجاه الأخوة والأشقاء وتدعو إلى ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار والجلوس لطاولة الحوار وإنهاء مسلسل القتال والرعب والموت بين الأشقاء السودانيين.

وفي ختام البيان، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن موقفها الرافض لكل هذه المغالطات التي وردت على لسان مندوب جمهورية السودان في مجلس الأمن، مجددة التزام ليبيا، كدأبها دوما، بالوقوف إلى جانب السودان الشقيقة خاصة في هذه الظروف الدقيقة، بالنظر إلى أنها دولة عربية جارة وصديقة تتشارك معها القيم والعادات المشتركة، ومن منطلق حرصها على تعزيز التضامن العربي والإفريقي.

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23 يونيو، 2024 8:40 م
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