الوضع في قطاع غزة مأساوي وغير مقبول على الإطلاق، هذا ما أكدت عليه روان عبد العزيز، مسؤولة الثقافة والإعلام في الجالية الفلسطينية بـ ليبيا. إن ما يحدث في قطاع غزة هو مجزرة وإبادة، لا تقتصر على القطاع فقط بل تمتد لتشمل الأمة العربية والإسلامية بالكامل. هذه التصريحات تعكس حقيقة الوضع الكارثي الذي يعاني منه أهل غزة، حيث أصبح العيش هناك يشبه الكابوس في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

الوضع في غزة مأساوي وغير مقبول.. تصريحات مؤثرة لمسؤولة فلسطينية

العديد من الجاليات الفلسطينية في الخارج تعيش حالة من الحزن الكبير بسبب الأحداث الدامية في فلسطين. فهم يشعرون بالألم والقلق تجاه أهاليهم وأقاربهم الذين يعانون في الداخل. تؤكد عبد العزيز أن قطاع غزة يعاني من انقطاع الكهرباء لأكثر من تسعة أشهر، ما أدى إلى تدهور كبير في المستوى الاقتصادي، حتى وصل الأمر إلى مرحلة المجاعة. إن هذه الظروف القاسية تضع الفلسطينيين أمام تحديات يومية تهدد حياتهم وكرامتهم.

تعمل الجالية الفلسطينية في ليبيا على صعيدين. الصعيد الأول هو خدمة الفلسطينيين المقيمين في ليبيا، حيث قدمت لهم يد العون والمساعدات المالية بعد تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا، بالتعاون مع صندوق الزكاة الليبي. إن هذه المساعدات كانت ضرورية لدعم الفلسطينيين في ليبيا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

الجالية الفلسطينية في ليبيا.. دعم متواصل لـ غزة رغم التحديات

أما الصعيد الثاني فيتمثل في دعم الأهالي في فلسطين عن طريق تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات ضد العدوان الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وفي قطاع غزة بشكل خاص. تهدف هذه الأنشطة إلى توضيح حجم المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون في الداخل، ولجلب انتباه العالم إلى القضية الفلسطينية. كما قامت الجالية بجمع تبرعات مالية وإرسالها كنوع من الدعم للشعب الفلسطيني في غزة، للمساهمة في توفير الطعام والشراب ورفع معنوياتهم، وإيصال مشاعر التعاطف والتضامن معهم.

تشدد عبد العزيز على أن الجالية الفلسطينية تعمل جاهدة على توضيح القضية الفلسطينية والدفاع عنها، وتوضيح الهوية الفلسطينية. فالمعيشة في الخارج لا تعني الاستغناء عن الهوية الفلسطينية، وأغلب الفلسطينيين في الخارج أجبروا على مغادرة أراضيهم بسبب الاحتلال. لذلك، تحرص الجالية على إبقاء هذه الهوية حية بين أبنائها، وتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية في المجتمعات التي يعيشون فيها.

توضح عبد العزيز أن الشعب الليبي لديه جانب إنساني كبير تجاه القضية الفلسطينية، فقد قاموا بحملات تبرع للشعب الفلسطيني، مما يعكس الدعم الكبير الذي قدمته ليبيا لفلسطين. هذا الدعم الليبي كان له أثر كبير في مساعدة الفلسطينيين في محنتهم، وتعزيز صمودهم أمام التحديات التي يواجهونها.

حملات مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب على غزة تحقق نجاحاً كبيراً

من جانب آخر، قامت الجالية الفلسطينية في ليبيا بالإشراف والتوعية على حملات مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب على قطاع غزة. أغلب هذه المنتجات تعود لرجال أعمال وتجار يهود يدعمون الحرب على الشعب الفلسطيني. نجحت حملات المقاطعة بشكل كبير، وأعلنت عدة شركات أمريكية عن خسائر كبيرة نتيجة لهذه المقاطعة. تأتي هذه الخطوة كنوع من الدعم للشعب الفلسطيني، في ظل الحالة الكبيرة من الحزن والفقر والجوع والمجاعة التي يعيشها الفلسطينيون في الداخل.

هذه الجهود المتنوعة التي تقوم بها الجالية الفلسطينية في ليبيا تعكس التزامها القوي بدعم القضية الفلسطينية، والعمل على تحسين أوضاع الفلسطينيين في الداخل والخارج. فالوقوف مع غزة ليس فقط واجباً إنسانياً، بل هو أيضاً تعبير عن الوحدة والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل حقوقه وحريته.