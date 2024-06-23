الباعور يلتقي بالسفير الأمريكي لمناقشة عدد من الملفات السياسية

أخبار ليبيا 24

التقى الطاهر باعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية بحكومة الوحدة منتهية الولاية مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، وتباحثا حول عدد من الملفات السياسية أهمها ملف الانتخابات، والدفع بالعملية السياسية في البلاد.

نورلاند يؤكد على دعم بلاده للانتخابات

وحسب بيان صادر عن الوزارة، تناول الباعور عدد من الملفات “مناقشة مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وعدد من الملفات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى دعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لمعالجة الانسداد السياسي، والوصول بالبلاد للانتخابات تحقيقاً لتطلعات ورغبات الشعب الليبي”.

ووصف نورلاند أن المباحثات كانت “جيدة” على حسب وصفه بمنشور على صفحته الرسمية بموقع (إكس)، وأوضح في إدراجة “ناقشنا أهمية إعادة الزخم للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في القضايا التي تؤثر على ليبيا والمنطقة”.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية عبر ممثلها الخاص ريتشارد نولاند إذ قال إن انتخابات المجالس البلدية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري استحقاق يمثّل “فرصة حيوية لإظهار سلامة بنية ليبيا التحتية للانتخابات”.

وتوقع نورلاند أن “تمثل الانتخابات البلدية الناجحة دليلاً على قدرة ليبيا على إجراء انتخابات وطنية”، مشجعًا في ختام تصريحه “على العمل المتواصل في سبيل الوصول إلى هذا الهدف”.

وأعلنت اليوم الأحد، المفوضية العليا للانتخابات، عن تمديد فترة تحديث سجل الناخبين، بعد النتائج الموجبة وإقبال الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية بالبلديات المستهدفة لإجراء الانتخابات، والبالغ عددها ستين بلدية، علة مستوى البلاد.

وأشار البيان أن مركز المساعدة والاتصال بالرقم (1441) لا يزال يقدم خدماته لكافة المواطنين، والإجابة عن كافة الاستفسارات التي يتساءل عنها المواطنين.