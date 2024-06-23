الأرصاد: أجواء صيفية ودرجات حرارة مستقرة

ستستمرُ حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم مناطق البلاد، مع نشاط نشاط للرياح على مناطق غربي البلاد، في حين ستشهد بعض مناطق الشمال الغربي ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، بحسب مركز الأرصاد الجوية.

مناطق «سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق يصحبها خلايا رعدية، وأن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتكون جنوبية شرقية على الدواخل، أما درجات الحرارة فمن المتوقع أن تتراوح بين (27–30)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (32-38)مْ على الدواخل، بحسب مركز الأرصاد.

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على درنة، و تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-33)مْ.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

ستكون السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب تتكاثر أحياناً على غدامس، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على غدامس والحمادة مثيرة للأتربة والرمال، كما توقع مركز الأرصاد أن تتراوح مابين (39–44)مْ، تسجل ارتفاع تدريجي اليومين القادمين على أغلب المناطق.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية، وأن تسجل درجات الحرارة (38–40)مْ، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.