ارتفاع طفيف لسعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف أمام نظيره الدينار في السوق الموازية إلى 6.80 دينار للدولار الواحد، بعد أن استقر في تعاملات سابقة عن مستوى 6.79 دينار، إلا أن هذا المستوى لايزال مرتفعًا مقارنة مع مستويات ما قبل أغسطس من العام 2023، عندما كان يُتداول الدولار بـ5.15 دينار.

أسعار العملات في السوق الموازية

بدوره سجل سعر صرف اليورو انخفاضًا طفيفًا هو الآخر مسجلاً 7.22 دينار بعد أن استقر عند 7.35 لفترة طويلة، في حبن بلغ سعر صرف الليرة التركية 0.20 دينار، وجرى تداول الدينار التونسي بـ 2.15 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

أما أسعار العملات في السوق الرسمية، فلم يطرأ أي تغيير يذكر، فبحسب آخر نشرة صادرة عن نصرف ليبيا المركزي، بلغ سعر صرف الدولار أمام الدينار 4.84 دينار وسجل سعر صرف اليورو 5.23 دينار في حين بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 6.19 دينار، بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي.

الدينار يهوي أمام الدولار

وفي وقتٍ سابق، وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بتنفيذ قرار فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بشكل مؤقت، وذلك بعدما أصدر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%، بحسب مجلس النواب، إلا أن هذه الضريبة لم تسعف الدينار من التراجع إلى مستوياتٍ قياسية، إذ يواصل الدينار الهبوط إلى مستوياتٍ متدنية منذ أغسطس الماضي (2023) عندما كان يتداول الدولار في السوق الموازية بـ5.15 دينار للدولار الواحد، بحسب محللين اقتصاديين.