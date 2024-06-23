ارتفاع الودائع المصرفية في الربع الأول من العام

أخبار ليبيا 24

ارتفعت نسبة الودائع المصرفية، خلال الربع الأول من العام الجاري، وبحسب النشرة المصرفية لمصرف ليبيا المركزي، بين أن ارتفعت نسبة الودائع لدى المصارف إلى 9.6% إلى 138 مليارًا و77 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، في حين كانت 125 مليارًا و943 مليون دينار سجلتها في نهاية العام الماضي.

ارتفاع قيمة الودائع المصرفية

على الرغم من أن النسبة كانت منخفضة مع بداية العام وخلال شهر يناير، إذ تراجعت الودائع لنحو 121.19 مليار دينار، لتعود إلى الارتفاع خلال شهري فبراير ومارس إلى 133.79 مليار دينار، و138.07 مليار دينار على التوالي.

وأوضحت النشرة المصرفية نوعية هذه الودائع، فقد استحوذت الودائع تحت الطلب على النسبة الأكبر من الإجمالي بواقع 81.3% وبقيمة 112.27 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، في حين زادت الودائع لأجل بنحو 2.35 مليار دينار وبنسبة 10% لتصل إلى 25.52 مليار دينار خلال الربع الأول، على الرغم من تراجعها خلال شهر يناير بنحو 5 مليارات دينار لتسجل 18.03 مليار دينار مقارنة بما كانت عليه آخر العام 2023 (23.17 مليار دينار).

والجدير بالذكر أنه لم تتغير قيمة الودائع الادخارية التي ظلت عند مستوى 283 مليون دينار في الربع الأول وبنهاية العام 2023 على السواء.

ولم تبين النشرة المصرية، بيانات ودائع القطاع الخاص سواء أفراد أو شركات.