إيقاف موظف الأمن الذي اعتدى بالسلاح على عائلة ليبية

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بعد أن قام بترويع وإرهاب عائلة ليبية في محيط مستشفى القلب بتاجوراء، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عن فصل الموظف التابع لها، والذي اعتدى على العائلة بارتكابه لواقعة ترهيب و إفزاع في وسط النهار عند مزاولته لعمله في نقطة مرورية بأحد شوارع مدينة تاجوراء.

توقيف عنصر الأمن وإحالته للتحقيق

وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنها أمرت بتوقيف عنصر الأمن وإحالته للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن أوامر التوقيف صدرت بشكل مباشر عن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.

وقد أدانت عدد من المؤسسات الحقوقية ونشطاء حقوقيين الواقعة التي اعتبروها، تهدد الأمن والسلم المجتمعي، وتنتهك في الحقوق الأساسية للمواطنين، وعبر بيانها أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إعتداء عنصر الأمن على العائلة الليبية، وترويع الأم وأطفالها داخل سيارتهم الخاصة، وقال بيان صادر عن المؤسسة: “الواقعة بمثابة ترهيب مسلح واعتداء لفظي، وتعريض سلامة وحياة المواطن الضحية وأسرته للخطر، جراء إطلاق الأعيرة النارية بشكل المتهور، وبدون مبرر”.

وأكد بيان المؤسسة أن الواقعة انتهك مرتكبها القوانين الليبية، إذ يعاقب قانون العقوبات الليبي على هذه الأفعال بوصفها تسيئ استخدام السلطة، “الواقعة تُمثل إهانة وحط بكرامة و آدمية الضحية، كما تُمثل انتهاكًا جسيمًا وصارخًا لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُشكل جريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي، وهي إساءة استعمال السلطة للإضرار بالآخرين والتعسف في استخدام الحق”.