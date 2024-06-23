أوكرانيا تشنّ أكبر هجوم مسير على روسيا منذ بدء الحرب

شنّت القوات الأوكرانية هجومًا مسيرًا على 4 مصافٍ لتكرير النفط في روسيا، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وزارة الدفاع الروسية أكدت أنّ هذا الهجوم يعدّ من أكبر الهجمات منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مضيفةً «لقد تمكنت قواتنا العسكرية من اعتراض وتدمير 70 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، وأكثر من 40 طائرة فوق منطقة كراسنودار» وفقَ منشور للوزارة عبر تطبيق تليغرام.

وفي هجومٍ سابق.. دمرت القوات الأوكرانية مصفاتين للنفط جنوبي روسيا، وترامن هذا الهجوم مع زيادة ملحوظة في معدلات الإنتاج الروسية إذ بلغ متوسط الإنتاج خلال مطلع مايو 5.45 مليون برميل يوميًا، بحسب وزارة الطاقة الروسية.

عطّلتْ الضربات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية حوالي 14% من قدرة تكرير النفط في روسيا، مما أثر على أسعار الوقود وإنتاج الكهرباء.

الضربات الأوكرانية؛ وبحسبِ وكالة الاستخبارات (التابعة للبنتاغون) أدتْ إلى ارتفاع أسعار الوقود في روسيا على نطاق محلي بنسبة 20% إلى 30% وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وفي خطوة تخفيفية… قرّرت وزارة النفط الروسية حظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر بدءً من مارس الماضي، وعوضًا عن ذلك، شرعت في استيراد الوقود من كازاخستان.

بدورها ترى روسيا أن إمكانية زيادة إنتاج النفط داخل منظمة «أوبك+» قيد التحليل، وفقَ ما صرح به نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

إذ من المقرر أن تخفّض روسيا إنتاجها النفطي إلى 9 ملايين برميل يوميًا مع حلول شهر يوليو المقبل، بحسب وكالة «إنترفاكس».