هيئة النقل الأوروبي تجدد حظر طيران الشركات الليبية فوق أوروبا

جدّدت هيئة النقل الأوروبي حظر طيران جميع شركات الطيران الليبية فوق الأجواء الأوروبية، لغايات تتعلق بأمن السلامة.

ويشملُ التحديث الـ44 لهيئة النقل الأوروبي، 128 شركة طيران، من 15 دولة تعاني من إشراف غير كافٍ على السلامة، بحسب النشرة، وهذه الدول هي:

أفغانستان، أنغولا، أرمينيا، الكونغو – برازافيل جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إريتريا، قيرغيزستان، ليبيريا، ليبيا، نيبال، ساو تومي وبرينسيبي، سيراليون، والسودان، وفقَ نشره هيئة النقل الأوروبي.

كما قامت هيئة النقل الأوروبي بحظر 28 شركة طيران؛ نظرًا لنواقص تتعلق بسلامك الركاب 22 شرمة كانت من روسيا.

خطى وئيدة لرفع الحظر الأوروبي عن الشركات الليبية

وفي الأثناء…دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مصلحة الطيران المدني للتواصل مع المنظمات والدول المعنية برفع الحظر عن الأجواء الليبية، والتنسيق لافتتاح وجهات طيرات دولية جديدة.

وعلى الصعيد المحلي.. شدّد الدبيبة على أهمية توفير التجهيزات المطلوبة للمطارات المحلية وفقَ معايير ومتطلبات مصلحة الطيران؛ مما يضمن انسيابية التنقل للمواطنين بين المدن الليبية.

وفي مارس الماضي.. أعلن الدبيبة في تدوينة عبر منصة X استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها من وإلى ليبيا، وذلك بعد انقطاع دام 10 أعوام، معتبرًا أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا «مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات» على حد تعبيره.

وسبق ذلك عودة الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات، لتكون إيطاليا الثانية بعد مالطا التي يربطها خط جوي مباشر مع ليبيا، رغم الحظر المفروض على ليبيا منذ 2014.