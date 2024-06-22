ليبيا: طقس معتدل مع ارتفاع للرطوبة في مناطق الشمال

أخبار ليبيا 24

تشهد أجواء الطقس في ليبيا، اليوم السبت، اعتدالا على أغلب مناطق الشمالية مع ارتفاع نسبي في عامل الرطوبة، بينما تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على بعض مناطق الدواخل والجنوب.

تفاصيل الطقس في شمال ليبيا

وفي شمال غرب ليبيا حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ومع توقعات لتكون سحب رعدية من مساء يوم الغد والاثنين على بعض مناطق الدواخل، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الاثنين إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28–30) مئوية على المناطق الساحلية، وما بين (32-36) مئوية على الدواخل، وتصل اليوم على بني وليد وأبونجيم إلى (38) مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا يوم الاثنين خاصة على المناطق الداخلية.

وفي شمال شرق ليبيا السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة. والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض مناطق الجبل الأخضر. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29-33) مئوية.

حالة الطقس في الجنوب

وفي مناطق الجنوب الغربي السماء صافية. والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد على غدامس والحمادة إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39–43) مئوية.

أمّا في الجنوب الشرقي السماء صافية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38–41) مئوية.