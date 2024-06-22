البحث الجنائي: ضبط ليبيان ينقلان 25 مهاجرا مصريا في سيارتين جنوب طبرق 

أخبار ليبيا 24

ألقى عناصر جهاز البحث الجنائي القبض على ليبيين اثنين في أثناء نقلهما لـ 25 مهاجرا مصريا في سيارتين جنوب مدينة طبرق.

وقالت مديرية أمن طبرق، اليوم السبت، إن أعضاء قسم البحث الجنائي طبرق نجحوا في ضبط مركبتين الأولى بقيادة شخص يدعى. (ط. خ. ط) العمـر 28 عاما ليـبي الجنسية وعلـى متنها 10 أشخاص هجرة غير شرعية والأخرى بقيادة شخص يدعى (ج. ف. ج) العمر 45 عاما ليبي الجنسية وعلى متنها 15 شخصا هـجرة غير شـرعي جنوب مدينة طبرق.

وأضافت، أن بالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم، واتخذت جميع الإجراءات القانونيـة اللازمة حيالهم. وأظهرت صور نشرتها مديرية الأمن وجود 3 نساء من بين المهاجرين غير الشرعيين.

عمليات تهريب البشر عبر الحدود الليبية-المصرية تكون نشطة خلال الصيف. وتدير هذه العمليات عصابات متخصصة في تهريب البشر، وغالبًا ما تنجح الأجهزة الأمنية في ضبط العديد من المهاجرين وترحيلهم إلى بلدانهم.

طبرق والهجرة

وطبرق تعتبر من الوجهات التي يقصدها المهاجرين غير الشرعيين الذين يحري تهريبهم عبر الحدود البرية المصرية- الليبية ومنها تجرى عمليات تهريبهم إلى المدن والمناطق الأخرى في ليبيا، أو الزج بهم في قوارب الهجرة للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط .

وعلى مدار الأيام الماضية، رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، وتحديدا يوم الخميس، 34 مهاجرا مصريا دخلوا إلى شرق ليبيا بطريقة غير قانونية بنيّة العمل داخل البلاد أو الهجرة عبر البحر إلى أوروبا.

وجرى ترحيلهم برًا عبر منفذ أمساعد. وكانت وكالة أخبار ليبيا 24 قد اطلعت على قائمة تضم أسماء المرحلين صادرة عن فرع جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق.

عمليات الترحيل متواصلة في ظل تدفق المزيد من المهاجرين، وهذه ليست المرة التي الأولى التي يرحّل فيها جهاز الهجرة غير الشرعية مهاجرين مصريين برًا إلى بلادهم.

وسبق للجهاز، أن رحّل يوم يوم الأربعاء 31 مايو 2024، 11 شخصًا بينهم 9 مصابين بأمراض وبائية عبر منفذ أمساعد البري، كما قام بترحيل دفعة أخرى من المهاجرين المصريين غير الشرعيين، يوم 24 مايو 2024، بلغ عددها 32 بينهم 7 يحملون أمراضًا وبائية و4 نساء متسولات.

وغالبًا ما يجري جهاز الهجرة غير الشرعية عمليات ترحيل لمهاجرين إلى بلدانهم، بينهم من يجري تحريرهم من قبضة مهربي البشر، خلال مداهمات أمنية في محاولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها.