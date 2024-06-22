سلامة الغويل لـ”أخبار ليبيا 24″: حكومة الدبيبة غير مؤهلة لخلق تنمية أو عدالة

قال الدكتور سلامة الغويل، رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار التابع لمجلس النواب الليبي، إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، غير مؤهلة لتحقيق التنمية أو العدالة والوحدة والاستقرار الأمني في البلاد.

وأوضح “الغويل”، في تصريحات لـ”أخبار ليبيا 24″، أن حكومة الدبيبة تفتقر إلى الكفاءة الإدارية والشفافية والتوازن اللازم للحفاظ على التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتعمل على تأكيد ضياع الحقوق وانحسار وتلاشي الطبقة الوسطى وهدر الموارد الوطنية.

وأضاف أن الحكومة “ترهن البلد ومواردها” من أجل تحقيق مكاسب سياسية دولية، ما جعل ليبيا في وضع صعب اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا.

التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا

وتحدث “الغويل” عن التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد؛ مشيرًا إلى عشوائية السياسات الحكومية وانحياز الحكومة بشكل سلبى، ما يقوض دولة القانون والشفافية، كما أشار إلى استخدام الإرهاب الأمني لإضعاف الخصوم السياسيين والوزراء والكوادر الحكومية، ما أسفر عن تقسيم البلاد جغرافيًا وسياسيًا واجتماعيًا.

الدعم للقوات المسلحة في الشرق الليبي

وأكد “الغويل” دعمه للقوات المسلحة الليبية في الشرق بقيادة الجيش الوطني الليبي، مشيدًا بقدرتها على بناء دولة حقيقية وتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن الأمن في المنطقة الشرقية هو أساس قيام الدولة وتحقيق التنمية المنشودة والأمل في قيام دولة القانون “أسست انطلاقة ليبيا الدولة من الشرق.. وها هو التاريخ يعيد نفسه لتبدأ الدولة الوطنية من الشرق”.

واختتم “الغويل” بالتأكيد على أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل برأي أوحد يسيطر عليه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومجموعته، دون إعطاء أي قيمة للوزراء أو نفوذهم، ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد.