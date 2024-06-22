رئيس تونس يقيل وزير الشؤون الدينية بعد وفاة العشرات أثناء أداء فريضة الحج 

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أقال رئيس تونس قيس سعيد وزير الشؤون الدينية بعد انتقادات واسعة النطاق بعد وفاة العشرات من التونسيين أثناء أداء مناسك الحج هذا العام.

وقالت الرئاسة التونسية يوم الجمعة إن الرئيس قيس سعيد أقال وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي بعد انتقادات واسعة النطاق بعد مقتل العشرات من التونسيين أثناء أداء مناسك الحج.

وتوفي ما لا يقل عن 49 تونسيا بسبب درجات الحرارة الشديدة في أثناء أداء مناسك الحج في السعودية خلال الأسبوع الماضي، فيما لا تزال العائلات التونسية تبحث عن العديد من المفقودين

وزير الشؤون الدينية صرح، الجمعة، لوكالة الأنباء التونسية، لدى وصول أول طائرة عودة للحجاج إلى مطار قرطاج بالعاصمة، أن “عدد الحجاج التونسيين الذين توفوا في السعودية قد ارتفع إلى 49 حاجا وحاجة”.

وأوضح الشائبي، أن “أغلب المتوفين كانوا ضمن الحجاج الذين سافروا بتأشيرة سياحية وبلغ عددهم 44 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحجاج المتوفين والذين سافروا حسب النظام وعن طريق القرعة 5 حجاج”.

وأقرّ الوزير، “بإمكانية وجود تقصير في متابعة الحجاج”، وقال: “التقصير قد يكون موجودا، وأنا لا أبرأ أحدا، وسنقوم بالتّقييم على مستوى الوزارة، ومن قصّر سينال جزاءه”، بحسب الوكالة التونسية.

وكان قد تم تعيين الشائبي وزيرا للشؤون الدينية في أكتوبر عام 2021 في حكومة رئيسة الوزراء التونسية السابقة، نجلاء بودن.