درنة تحت الأنقاض.. قصة الصمود والبحث عن العدالة في وجه الكارثة

أنا محمد صالح جبريل اللافي، محامٍ وساكن في درنة، شهدت مدينتي العزيزة لحظات من الصعاب والتحديات الهائلة. في قصتي، سأحكي لكم عن معاناة درنة خلال كارثة لم يتوقعها أحد، وعن رحلتي الشخصية كمحامٍ للبحث عن العدالة وإعادة الأمل إلى قلوب أهلي وأحبائي. إنها قصة عن الصمود والتضامن في وجه الظروف القاسية، وعن البحث عن الحقيقة والعدالة في عالم مليء بالتحديات.

مع مرور الأيام، بدأت الأمور تتكشف بشكل أوضح. الوضع كان كارثيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لم يكن لدينا الوقت للندم على ما فات، بل كان علينا التحرك بسرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. كنت أتنقل بين أحياء المدينة المدمرة، أرى الأسر تبحث عن أحبائها بين الأنقاض، وكانت الصورة العامة لا تبعث على الأمل.

السد الذي انهار كان مصدرًا رئيسيًا للدمار. لم يتم صيانته منذ سنوات طويلة، ورغم التحذيرات المتكررة من الخبراء، لم تتخذ الجهات المعنية أي إجراءات جدية. انقطعت الاتصالات بشكل كامل، وكان من الصعب الحصول على أي معلومات دقيقة. كانت الأخبار تأتي متضاربة وغير مؤكدة، مما زاد من حالة الفوضى.

الشعب الليبي انتفض وفزع لانتشال المدينة من مصيبتها من كل النواحي شرقًا وغربًا وجنوبًا. بدأت المساعدات تصل من المدن المجاورة، وكانت الروح الجماعية والتضامن واضحة بشكل مؤثر. فرق الإنقاذ المحلية بدأت تعمل بشكل مكثف، رغم الظروف الصعبة وانقطاع الاتصالات.

حاولت العبور إلى الضفة الثانية من المدينة، لكن انهيار السد حال دون ذلك. كان الماء يغمر الشوارع والمنازل، والانهيارات الأرضية جعلت من المستحيل التحرك بحرية. انهيار قوس الصحابة، وقوس شارع البحر، وقوس بو منصور، وقوس شارع الريبياني، عزل المدينة عن باقي ليبيا وألقى بها في غياهب الإعصار. الوضع على الأرض كان سيئًا للغاية، فلم يكن من الممكن حتى المشي على الأقدام بسبب الوحل والماء، فما بالك بأدوات الإنقاذ.

بدأنا بتنظيم فرق تطوعية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وتقديم الإغاثة للمتضررين. كانت الأوضاع صعبة جدًا، ولكن الروح العالية والإصرار على المساعدة كانت تدفعنا للأمام. كان لدينا نقص في المعدات والإمدادات، ولكن كنا نتعامل بما لدينا من موارد متاحة. الجهود كانت مضنية، والأيام الطويلة من العمل الشاق كانت تؤثر على الجميع.

في أحد الأيام، أثناء محاولتي عبور شارع مغلق بسبب الانهيارات الأرضية، التقيت بمجموعة من الشباب الذين كانوا يحاولون إزالة الأنقاض بأيديهم العارية. كانت تلك اللحظة مفعمة بالمشاعر، فقد رأيت في عيونهم الأمل والعزيمة رغم كل الصعوبات. انضممت إليهم، وبدأنا نعمل معًا لإزالة الأنقاض والبحث عن ناجين.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر تبذل جهودًا مضنية فوق طاقتها لتخفيف الكارثة. كانوا ينسقون مع الفرق المحلية والدولية لتقديم المساعدة والإغاثة. كانت هناك محاولات حثيثة لإعادة الاتصالات وتوفير المساعدات الطبية والطعام للمتضررين.

الوضع كان مأساويًا، ولكن بفضل الله وبجهود القيادة العامة والجهات المعنية بالحكومة الليبية دبت الحياة مجددًا في المدينة. بدأت الأمور تتحسن رويدًا رويدًا، وبدأت المدينة تستعيد بعض من حيويتها. كان لدينا الكثير من العمل لنقوم به، ولكن الأمل بدأ يعود تدريجيًا.

كانت تلك الأيام مليئة بالتحديات، ولكنها أيضًا كانت مليئة بالأمل والتضامن. كنا نعمل معًا كعائلة واحدة، نتعاون وندعم بعضنا البعض في مواجهة هذه الكارثة. كنت أرى في عيون الناس القوة والعزيمة، وكانت تلك القوة هي ما يدفعنا للاستمرار والعمل من أجل مستقبل أفضل لدرنة.