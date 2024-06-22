تركيا تحقق أعلى فائض شهري في الميزانية

حققتْ تركيا أعلى فائض شهري في الميزانية خلال شهر مايو الماضي، قدره 6.7 مليار دولار، بعد تسجيها عجزًا ضخمًا على مدار خمسة أشهرٍ.

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية: “تمكنا من تحقيق أكبر فائض شهري على الإطلاق يبلغُ 219 مليار ليرة أي 6.7 مليار دولار، ويعدّ هذا المستوى هو الأكبر منذ العام 2006” بحسب وزارة الخزانة والمالية التركية.

وبحسبٍ بياناتٍ حكومية، من المتوقعٍ أن تسجل الميزانية عجزًا خلال هذا العام قدره 2.7 ترليون ليرة، وذلك بسبب اتساع الفجوة بين منذ يناير وحتى مايو لتصل إلى 472 مليار ليرة، وفقَ بيانات الحكومة التركية.

إلى ذلك.. تعهد رجب أردوغان، الرئيس التركي، بخفض معدلات التضخم في تركيا خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى ما دون عشرة بالمئة، مشيرًا إلى أن التضخم سينخفض على رقم في خانة الآحاد.

أردوغان؛ وفي فيديو مصوّر بمناسبة عيد الأضحى، اعتبرَ أنَ البرنامج الاقتصادي التركي يؤتي ثماره من حيث الإنتاج والتوظيف والصادرات، على حد تعبيره.

تركيا… العجز التجاري يقفز إلى مستويات قياسية

إلى ذلك… قفز العجز التجاري الخارجي التركي إلى 12.9% خلال أبريل الماضي على أساس سنوي.

معهد الإحصاء التركي، ووزارة التجارة التركية، أوضحَا أن الصادرات التركية تراجعت بـــــ0.1% خلال أبريل مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 19.254 مليار دولار، في حين سجلت الواردات ارتفاعًا قدره 4.0% مسجلةً 29.117 مليار دولار.