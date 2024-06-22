بعد البغدادي والقرشي والعقال والحمصي.. أمريكا “تفـجر” متطـرفا جديدا في سوريا

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، عن مقتل قيادي كبير بتنظيم “داعش” الإرهابي، هو أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي “أبو ليث”، وذلك خلال هجوم جوي نفذته في الأراضي السورية.

وتأتي تلك العملية بعد نجاح أمريكا في استهداف زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي، في 2019، ثم أبو إبراهيم القرشي في 2022، وفي نفس العام قتلت زعيم “داعش” في سوريا، ماهر العقال، ثم في العام الماضي جرى استهداف القيادي المدعو حمزة الحمصي، وتأكدت القوات الأمريكية من تصفيته.

وأكدت القيادة المركزية، في إيجاز نشرته عن الواقعة على حسابها بموقع “إكس”، أن مقتل “الجنابي”، سيعطل وصول الإمدادات لعناصر تنظيم “داعش”، ما سيقلل القدرة على تنفيذ هجمات إرهابية في المدى القريب.

أمريكا: ننسق مع الحلفاء

ووعدت القيادة المركزية بأنها مستمرة في استهداف تنظيم “داعش” المتطرف وقياداته، بالتعاون والتنسيق مع الحلفاء، والهدف النهائي هو “وأد أي فرص لعودة التنظيم مجددا لتنفيذ عمليات إرهابية”.

ولفتت إلى أن هزيمة “داعش” لا بد من أن تكون مستمرة، عبر الإضعاف الدوري المتعمد للقدرات الهجومية للتنظيم، مؤكدة أن العملية تمت دون سقوط مدنيين.

وخلال سعيها المتواصل لاستهداف قيادات إرهابية، طورت الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة وقذائف وصواريخ قادرة على تركيز الدمار في جزء معين يختبئ فيه العنصر المراد تصفيته، لتقليل أي فرص لإصابة المدنيين أو تدمير ممتلكاتهم خلال الهجمات.

وكان “أبو ليث” يعيش متخفيا في بيت بجوار المخيم الكويتي بريف عفرين في سوريا، وكان يعمل حاسا بشخصية أخرى، وهو عراقي وصل للسيطرة على هيئة التجهيز في تنظيم داعش المتطرف. ونجحت القوات الأمريكية في استهداف المنزل، بشكل دقيق، يرجح احتمال حدوث “خيانة” داخل التنظيم.