المفوضية العُليا للانتخابات تصلح خللاً فنيًا في منظومة التسجيل

تمكنت المفوضية العُليا للانتخابات من معالجة الخلل الفني بمنظومة تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية.

وأكدتْ المفوضية العُليا للانتخابات أنّ الخدمة عادت للعمل، مشيرةً إلى إمكانية تسجيل الناخبين الراغبين في التصويت عبر المنظومة في انتخاب المجالس البلدية إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم الوطني ومن ثمّ رقم المركز الانتخابي إلى الرقم 17017، بحسب منشور المفوضية.

وكان المفوضية العُليا للانتخابات قد أعلنت عن حدوثِ خلل فني بمنظومة تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية على الرقم 17017 موضحةً أن الخلل ناتج عن منظومة مصلحة الأحوال المدنية.

وفي الأثناء، بلغ عدد الناخبين المسجلين في انتخابات المجالس البلدية في 60 بلدية 55.237 ناخب وناخبة، إذ بلغ عدد المُسجلين من الرجال أكثر من 43 ألف ناخب، في حين بلغ عدد المُسجلات من النساء 11.624 ناخبة، وفقَ نشرة المفوضية.

وفيما سبق… أعلنَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، عن افتتاح منظومة التسجيل لانتخابات المجالس البلدية منتهية الولاية، مؤكدًا على أنّ العملية الانتخابية أمر أساسي لاستقرار الدولة وتقدمها، مشددًا على أن إمكانية إجراء الانتخابات المرّتقبة في ليبيا أمرًا ليس مستحيلاً على حد تعبيره.

وكانت قد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن انتخابات «المجموعة الأولى» من المجالس البلدية منتهية الولاية ستبدأ في الـ9 من شهر يونيو الحاليّ، وقالت المفوضية العليا للانتخابات، ضمن المادة رقم (2) من قرارها: «على الإدارة العامة للمفوضية وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، كل حسب حجم العملية الانتخابية المكلفين بها» وفقَ القرار الصادر عن المفوضية العُليا للانتخابات عبر منصة فيسبوك