المشير حفتر: حريصون على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

أكدَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، حرصهُ على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

المشير حفتر، وفي كلمتهِ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وصف اتهامات مندوب السودان بالتصريحات الرخيصة قائلاً: «هناك من يسوق الأكاذيب والمعلومات المغرضة، وعليهم التأكد قبل اطلاق تلك التصريحات الرخيصة» وشدد المشير حفتر دعم الجيش الوطني لوحدة السودان وسلامة أراضيه، داعيًا إلى وقف الاقتتال والاحتكام لصوت العقل، وفق كلمته.

ولفت المشير خليفة حفتر إلى أنَ «العمل بحسن الجوار هو مادفعنا لفتح حدودنا الجنوبية لمئات الآلاف من الأشقاء السودانيين وإيوائهم»

وقال المشير خليفة حفتر في كلمته: «يحق لنا بعد سنوات من البناء والتنظيم والتدريب؛ الاعتزاز بقواتنا المسلحة وإمكانياتها المتطورة»

كما شدد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، ضرورة أن يأخذ مشايخ وأعيان القبائل زمام المبادرة للم شمل الليبيين وتجاوز الخلافات وتحقيق المصالحة الوطنية، مجددًا التزام الجيش الوطني في الحفاظ على سيادة ليبيا من المخاطر الخارجية والداخلية، وفرض الأمن والاستقرار والدفاع بكل حزم عن حرمة الوطن وسيادة القانون» وفق كلمة المشير.

بدوره أعرب أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية عن استغرابه الشديد لما صدر عن المبعوث السوداني أمام مجلس الأمن الدولي ووصفتها بالمغلوطة والاتهامات الباطلة.

وقالت الحكومة، في بيان إن ممثل السودان ألقى التهم جزافا على بعض الدول ومنها ليبيا ناسبا لها ولجيشها دعم أحد الأطراف على حساب الآخر.

وأضافت، أن ممثل السودان تجاهل عمدا ما تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية من دور مهم في تأمين الحدود مع السودان الشقيق وباقي الدول.