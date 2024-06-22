الحكومة الروسية تخفض نسبة العائدات على شركات التصدير

خفّضت الحكومة الروسية نسبة العائدات بالعملات الأجنبية التي يجب على شركات التصدير تحويلها للروبل من مستوى 80% إلى مستوى 60% وذلك حتى نهاية أبريل من العام 2025.

وأرجعت الحكومة الروسية هذا القرار إلى خططها لتخفيف القيود على رأس المال الناجمة عن ارتفاع قوة الروبل الروسي، بحسب الحكومة.

ووفقًا لبيانات الحكومة الروسية ستطبق هذه النسبة على شركات التصدير العاملة في قطاعات الطاقة والمعادن والكيماويات والأخشاب والحبوب، وفقَ بيان الحكومة.

وفي سياقٍ منفصل… كشفتْ وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط الخام تجاوز أهداف تحالف منظمة أوبك+ خلال شهر أبريل الماضي.

وأرجعتْ وزارة الطاقة الروسية الإفراط في إنتاج النفط الخام جاء لأسباب فنية مؤكدةً عزمها تقديم مقترح لتعويض الإنتاج الإضافي إلى منظمة أوبك.

وشدّدت وزارة الطاقة الروسية على التزامها بقيود منظمة أوبك الطوعية لخفض الإنتاج، بحسب ما نشرته الوزارة عبر تطبيق تيليقرام

هل ستخفّض روسيا إنتاجها النفطي بعد هبوط النفط؟

وترى روسيا أن إمكانية زيادة إنتاج النفط داخل منظمة «أوبك+» قيد التحليل، وفقَ ما صرح به نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

إذ من المقرر أن تخفّض روسيا إنتاجها النفطي إلى 9 ملايين برميل يوميًا مع حلول شهر يوليو المقبل، بحسب وكالة «إنترفاكس»