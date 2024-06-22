البرازيلي إندريك يتطلع للظهور لأول مرة في بطولة كبرى في كوبا أمريكا 

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يأمل الشاب المعجزة البرازيلي إندريك في الظهور لأول مرة مع المنتخب الوطني في بطولة كبرى عندما تواجه بلاده كوستاريكا في المباراة الافتتاحية لكأس كوبا أمريكا يوم الاثنين.

يعرف المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا، والذي انضم إلى ريال مدريد قادمًا من بالميراس، أن أمامه طريق طويل ليقطعه لدخول التشكيلة الأساسية البرازيلية في فريق يضم رافينيا وفينيسيوس جونيور ورودريغو في الهجوم.

إندريك يصرح

وقال إندريك: “الله وحده يعلم متى سأبدأ.. أنا ممتن للغاية لوجود أبيل فيريرا كمدرب، فهو يعرف متى سيلعب معي.. كل شيء متروك لله وللبروفيسور دوريفال جونيور. إنه مدرب مذهل.. إنه كذلك”.

وأضاف إندريك في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: “نقوم بما هو الأفضل للمنتخب البرازيلي”.

إندريك، الذي أصبح في مارس أصغر لاعب يسجل في مباراة دولية على ملعب ويمبلي عندما منح البرازيل الفوز 1-0 على إنجلترا، ترك بصمته في المباريات الودية الأخرى قبل كوبا أمريكا بهدف في الفوز 3- 2 الفوز على المكسيك، بعد أن سجل أيضا ضد إسبانيا.

وأضاف النجم الصاعد الذي لا يرحم أنه رغم صغر سنه إلا أنه لا يوجد أي ضغط عليه داخل الملعب بسبب ثقته بنفسه أمام المنافسين.

وقال: “لقد كنت دائمًا مبكرًا جدًا في حياتي، ومنذ أن أصبحت محترفًا لعبت ضد خصوم كانوا دائمًا يضايقونني ويهينونني ويتحدثون عن عائلتي وصديقتي”.

وتابع: “لكنني اعتدت على ذلك بسرعة لأنني كنت في السادسة عشرة من عمري.. أنا هادئ وآمل أن أتمكن من المساعدة، أعتقد أن هذا صحيح، في كرة القدم عليك زعزعة استقرار اللاعب الآخر.. لقد كان الأمر كذلك منذ وصولي.. لقد تأقلمت وأنا واثق جدًا من قدرتي على مساعدة الفريق”.