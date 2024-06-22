الاستثمار الأجنبي في مصر يتراجع بـــ13.6%

سجل حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر تراجعًا بما نسبتهُ 13.6% على أساس سنوي خلال العام 2023.

وبحسبِ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بلغَ حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام 2023 ما قيمته 9.841 مليار دولار مقارنةً مع 11.4 مليار دولار في 2022، بحسبِ (أونكتاد)

أعلنَ محمد معيط، وزير المالية المصري، إن بلادهُ تسعى لتنويع مصادر الدخل والتمويل وتوفير أدوات مالية مختلفة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.

معيط؛ وفي بيانٍ صادر عن وزارة المالية المصرية، أكد أنّ الحكومة المصرية تعتزم جذب المزيد من المستثمرين، وضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

ولفتَ معيط في ذات البيان، إلى مساع الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب؛ مما يضمن زيادة التدفقات الاستثمارية.

تراجع عائدات قناة السويس بــ65% خلال الربع الأول من 2024

بدورها كشفتْ هالة سعيد وزيرة التخطيط المصرية، أن عائدات قناة السويس تراجعتْ إلى 60-65% خلال الربع الأول من العام الحالي؛ متأثرةً بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

هالة سعيد، خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8%، مشيرةً إلى أنَ معدل النمو الاقتصادي تباطئ في الربع الثاني إلى 2.3% مقارنة بــ2.63% خلال الربع الأول.