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الاستثمارات المغربية في الخارج ترتفع بــ30%

المملكة المغربية تتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية

22 يونيو، 2024 1:57 م
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الاستثمارات المغربية في الخارج ترتفع بــ30%
الاستثمارات المغربية في الخارج ترتفع بــ30%

أخبار ليبيا 24

 

كشفت الحكومة المغربية، عن تحقيق الاستثمارات المغربية في الخارج نموًا بنسبة 30 في المئة وهو أعلى مستوىً في غضون ثلاثة أعوام.

وتمكنت المملكة المغربية من جذب استثمارات أجنبية تفُوق قيمتها المليار دولار، لكن هذا المستوى يعدّ منخفضًا بأكثر من النصف مسجلاً أدنى مستوى له من العام 2020.

وبحسبِ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حقق المغرب أعلى رقم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يناهز 4 مليارات دولار، وذلك خلال العام 2018.

وتمكنَ المغرب من جذب استثماراتٍ أجنبية قدرها 820 مليون دولار وذلك عن الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل الماضي من العام 2024.

مكتب الصرف المغربي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية، أوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع بـ48.6‎%‎ على أساس سنوي، ففي العام الماضي حصلت المملكة المغربية صافي استثمارات قدره 10 مليارات درهم.

ووفقًا لبيانات الصرف المغربي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية حقق المغرب في العان 2018 صافي استثمارات أجنبية يفوق 33.4 مليار درهم وهو أعلى رقم في تاريخه.

وفي سياقٍ ذي صلة… انكمشَ عجز ميزانية المغربية مع حلول نهاية مايو الماضي على أساس سنوي بنسبة 29% مسجلاً 1.77 مليار دولار.

وبحسبِ وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، يرجع انخفاض معدل العجز إلى انتعاش الإيرادات بما نسبتهُ 10%، وارتفاع الضرائب بــــ13.5% في حين زاد حجم المصروفات إلى 3.4%، وفقَ بيانات الوزارة المغربية.

22 يونيو، 2024 1:57 م
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