هيئة الحج: الحجاج يختتمون حجهم وهذا موعد عودتهم إلى ليبيا 

أخبار ليبيا 24

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة موعد بدء رحلات عودة الحجاج الليبيين إلى ليبيا بعد استكمال أداء فريضة الحج لهذا العام.

وقال محمد الحضيري الناطق الرسمي باسم بعثة الحج الليبية، إن موعد عودة الحجاج الليبيين سيكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل إلى مختلف المطارات الليبية في طرابلس وبنغازي ومصراتة والأبرق عبر 32 رحلة.

الحضيري، قال في تصريح مصور، إن بعثة الحج أكملت تفويج الحجاج الليبيين من مشعر منى إلى مكة المكرمة لاستكمال أركان الحج، مشيرًا إلى أن بعض الحجاج تعرضوا لبعض الظروف الصعبة بسبب عدم قدرة الحافلات الوصول إلى مشعر منى نظرًا للازدحام الشديد.

وقال الحضيري، إن الحجاج الليبيين اتجهوا إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة.

وعن الحالة الصحية للحجاج الليبيين، قال الناطق الرسمي باسم بعثة الحج الليبية، إن ثمانية من الحجاج توفوا، بينما دخلت 5 حالات إلى العناية المركزة. وأرجع السبب إلى ارتفاع درجات الحرارة والتعرض لأشعة الشمس.

هذا وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية يوم الأحد المقبل موعدا لأولى رحلات عودة الحجاج من مطار المدينة المنورة.

ونوهت الشركة في بيان إلى ضرورة الالتزام بالتوقيت المُعلن بجدول العودة، والتواجد بالمطار قبل موعد الرحلة بـ5 ساعات لتفادي التأخير وازدحام الطرقات.

كما أكّدت الشركة بضرورة التزام الحجاج بالوزن المسموح في الرحلات وهو 46 كيلوغراما لكل حاج موزعة على حقيبتين.

وأوضحت، أن كل حقيبة تزن 23 كيلو فقط وعبوة ماء زمزم واحدة فقط.

ونوّهت شركة الخطوط الجوية الأفريقية إلى الأخذ في الاعتبار بأن أي وزن زائد سيدفع الحاج قيمته 10 دولارات عن كل كيلو غرام أو ما يعادل القيمة بالريال السعودي.