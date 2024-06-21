مقتل شخص وإصابة أكثر من 200 آخرين في احتجاجات على الضرائب في كينيا

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قتل شخص وأصيب ما لا يقل عن 200 آخرين في أنحاء كينيا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء كينيا، يوم الخميس، ضد خطط الحكومة لجمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الإضافية، حسبما قال تحالف من جماعات حقوق الإنسان وهيئة مراقبة الشرطة.

وقالت المجموعات الحقوقية الخمس، التي تضم منظمة العفو الدولية والجمعية الطبية الكينية، في بيان مشترك في وقت متأخر من يوم الخميس، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في العاصمة نيروبي.

وأضافوا، أن وجود خراطيش فارغة يشير ضمنا إلى استخدام الذخيرة الحية، مضيفين أنه تم اعتقال أكثر من 100 متظاهر في جميع أنحاء كينيا.

وقالت الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة، اليوم الجمعة، إنها وثقت وفاة رجل “يُزعم أنه نتيجة لإطلاق النار من قبل الشرطة وإصابة عدة متظاهرين آخرين بما في ذلك ضباط شرطة بجروح خطيرة”.

وذكر تقرير للشرطة، وفقا لرويترز، أن الرجل البالغ من العمر 29 عاما توفي أثناء علاجه من جرح في فخذه في المستشفى مساء الخميس. ولم يذكر التقرير كيفية إصابته.

وقالت المنظمات الحقوقية: “إننا نشيد بعدة آلاف من المتظاهرين، وكثير منهم من الشباب، لاعتصامهم بشكل سلمي (و) إظهار ضبط النفس واللياقة على الرغم من استفزازات الشرطة”.

ويريد المتظاهرون من الحكومة أن تتخلى تماما عن مشروع قانونها المالي، قائلين إنه سيخنق الاقتصاد ويرفع تكاليف المعيشة للكينيين الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم.