“ضرب بأخمص البندقية”.. تعرض روبرتو باجيو للسرقة تحت تهديد السلاح في منزله

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قالت الشرطة المحلية، إن اللاعب الدولي الإيطالي السابق روبرتو باجيو تعرض للاعتداء والسرقة تحت تهديد السلاح في منزله بشمال إيطاليا أثناء مشاهدته مباراة منتخب بلاده ضد إسبانيا في بطولة أمم أوروبا 2024 يوم الخميس.

وذكرت صحيفة “إل كورييري ديلا سيرا” اليومية أن لصوصا اقتحموا منزل باجيو بالقرب من فيتشنزا، وضربوه على رأسه بأخمص بندقية وحبسوه وعائلته في غرفة بينما سرقوا المجوهرات والساعات والنقود. وأضافت أنه أصيب بجرح عميق.

تصريح روبرتو باجيو

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن روبرتو باجيو، قوله: “لحسن الحظ، فإن العنف الذي عانيت منه لم ينتج عنه سوى بضع غرز وكدمات والكثير من الخوف.. والآن يجب التغلب على الخوف”.

لعب باجيو، 57 عامًا، لأندية من بينها يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان وفيتشينزا، كما لعب 56 مباراة مع منتخب إيطاليا، وسجل 27 هدفا، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد عظماء منتخب بلاده على مر العصور.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه بعد السرقة، عولج باجيو، المعروف على نطاق واسع باسم “ذيل الحصان الإلهي”، في مستشفى محلي حيث تلقى غرزا لجرح الرأس.

وخسرت إيطاليا أمام إسبانيا 1-0 يوم الخميس، ويتعين عليها الآن تجنب الهزيمة أمام كرواتيا لضمان التأهل إلى البطولة.