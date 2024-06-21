درنة تحت الأنقاض.. قصة الصمود والبحث عن العدالة في وجه الكارثة

أنا محمد صالح جبريل اللافي، محامٍ وساكن في درنة، شهدت مدينتي العزيزة لحظات من الصعاب والتحديات الهائلة. في قصتي، سأحكي لكم عن معاناة درنة خلال كارثة لم يتوقعها أحد، وعن رحلتي الشخصية كمحامٍ للبحث عن العدالة وإعادة الأمل إلى قلوب أهلي وأحبائي. إنها قصة عن الصمود والتضامن في وجه الظروف القاسية، وعن البحث عن الحقيقة والعدالة في عالم مليء بالتحديات.

كان صباح يوم 11 سبتمبر 2023 تعيسًا ومؤلمًا ليس فقط لليبيا، بل للوطن العربي بأسره والأمة الإسلامية والعالم. نحن في درنة تلقينا تحذيرًا قبلها بيوم من قدوم إعصار، إلا أننا لم نقدر حجم الكارثة التي ستواجهنا. لم نتخيل أن يصل الدمار إلى هذا الحد، توقعنا فقط ارتفاعًا طفيفًا في منسوب الماء، أو مد بحري على الأكثر. لم ننم في تلك الليلة بسبب العاصفة القوية.

استيقظت في الصباح الباكر، والهدوء الذي يخيم على المدينة كان مشوبًا بشعور غريب، كأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة الحقيقية. خرجت من منزلي لأرى ما خلفته العاصفة. كانت الشوارع مغطاة بالماء والوحل، والأشجار مقتلعة، والسيارات مغمورة بالمياه. عند مدخل وادي الناقة، اصطدمت بواقع الكارثة. كانت المدينة تبدو كأنها قد تعرضت لضربة قاصمة، المباني مدمرة، والشوارع مغمورة بالمياه.

انقطعت الاتصالات، ما تسبب في شح المعلومات وتضارب الأنباء. الأخبار الأولية تحدثت عن استشهاد 15 مواطنًا، ولكن مع مرور الوقت، بدأت تتكشف الحقائق المروعة. الإعصار دمر المدينة بالكامل، جعلها أثرًا بعد عين. أسر بأكملها لقيت حتفها، وعدت إلى منزلي حزينًا مهمومًا، لم أكن قد استوعبت حجم الكارثة بعد. شعرت بثقل المسؤولية على عاتقي كمحامٍ وأحد سكان المدينة. كان عليّ أن أتحرك، أن أساعد بأي طريقة ممكنة، لكن شعور العجز كان مسيطرًا.

السد الذي لم يُصن منذ أمد بعيد، كان سببًا رئيسيًا في هذا الدمار. لم يكن في حسبان الجهات المعنية أن يحدث انهيار بهذا الحجم. كان انقطاع الاتصالات سببًا رئيسيًا في غياب المعلومات وتضارب الأنباء وعدم صحتها. كانت مأساة بكل المقاييس وكارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الشعور بالعجز والانكسار كان يسيطر على الجميع، لكن لم يكن هناك وقت للبكاء على الأطلال، كان علينا أن نتحرك، أن نتكاتف لننتشل ما تبقى من مدينتنا.

بدأت بالاتصال بزملائي المحامين وأعضاء المجتمع المحلي، لكن كان من الصعب التواصل مع الجميع بسبب انقطاع الاتصالات. كان الأمر فوضويًا، ولكن كان هناك شعور واحد يجمعنا: الحاجة إلى التحرك السريع. كنت أشعر بمدى القلق والخوف الذي يعتري كل شخص في المدينة، فقد كان الجميع يبحثون عن أحبائهم، ويحاولون معرفة ما إذا كانوا قد نجوا من هذه الكارثة.

كانت أصوات سيارات الإسعاف والإنقاذ تعم الأجواء، والناس يصرخون بحثًا عن المساعدة. كنت أشعر بالعجز الكامل، كل ما يمكنني فعله هو تقديم الدعم النفسي لأولئك الذين فقدوا أحبائهم، ومحاولة تنظيم جهود الإنقاذ المحلية. تجمعت مع مجموعة من الشباب في المدينة وبدأنا بتوزيع المياه والطعام على المتضررين، كانت الأمور فوضوية لكن الروح الجماعية بدأت تظهر.

في مساء ذلك اليوم، وبعد يوم طويل من العمل التطوعي، جلست على شرفة منزلي أنظر إلى المدينة المدمرة، شعرت بثقل المسؤولية على عاتقي. كان عليّ أن أكون قويًا، ليس فقط من أجل نفسي، بل من أجل أهالي درنة الذين ينظرون إلينا نحن المحامين والقادة المحليين للحصول على المساعدة والتوجيه.

كانت الليلة هادئة بشكل غير طبيعي، كأن المدينة بأكملها تأخذ نفسًا عميقًا قبل أن تواجه الواقع المؤلم. كان علينا أن نتحد، أن نكون يدًا واحدة لنواجه هذه الكارثة، وأن نبني درنة من جديد. كنت أعلم أن الأيام القادمة ستكون أصعب، ولكن كان لدي إيمان بأننا سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة، بروح التضامن والإصرار على النهوض مجددًا.

يتبع…