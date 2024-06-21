“باطلة”.. الحكومة الليبية ترفض اتهامات السودان بدعم أحد أطراف “الحرب السودانية”

أخبار ليبيا 24

أعربت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد عن استغرابها الشديد لما صدر عن المبعوث السوداني أمام مجلس الأمن الدولي ووصفتها بالمغلوطة والاتهامات الباطلة.

وقالت الحكومة، في بيان مساء الخميس، إن ممثل السودان ألقى التهم جزافا على بعض الدول ومنها ليبيا ناسبا لها ولجيشها دعم أحد الأطراف على حساب الآخر.

وأضافت، أن ممثل السودان تجاهل عمدا ما تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية من دور مهم في تأمين الحدود مع السودان الشقيق وباقي الدول.

وذكّرت الحكومة أنّها والمؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية في السودان أو غيره من الدول الصديقة والشقيقة، محذّرةً جميع الأطراف بالابتعاد عن الزج بدولة ليبيا وسلطاتها خاصة الأمنية والعسكرية في هذا النزاع الداخلي وتصفية حساباتهم بعيدًا عن ليبيا وشعبها.

الحكومة الليبية: نقدم الدعم للاجئين السودانيين

وأشار الحكومة الليبية إلى ما قدمته من دعم ومشاركة مباشرة من القيادة العامة للقوات المسلحة لاستقبال الأعداد الكبيرة والضخمة وغير المسبوقة من النازحين واللاجئين السودانيين إلى ليبيا.

وقالت: “شكلنا اللجان العليا التنفيذية المختصة لتقديم الدعم الطبي والغذائي للنازحين واللاجئين السودانيين.. عملنا على تأمين أماكن إيواء النازحين السودانيين بالتنسيق والتعاون المباشر مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.. قدمنا المساعدات الطارئة الطبية والغذائية والدعم النفسي لأكثر من 400 ألف نازح سوداني دون أي مساعدات دولية أو إقليمية رغم ما نمر به من أزمات”.

وحثّت الحكومة الليبية، جميع الأطراف على العمل على إيقاف شلال الدم بين الأهل والأشقاء في السودان وتغليب لغة العقل، كما حثّت على الاستجابة لدعوات الحوار والمصالحة الداخلية أو التي تطلقها وترعاها دول الجوار وصولا للسلام التام في السودان وعودة المهجرين والنازحين لبيوتهم.