الميهوب يوضح لـ”أخبار ليبيا 24″ موقفه من تعليقات حكومة الدبيبة حول عملية الحكم

أوضح ـ طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موقفه من تعليقات حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، حول عملية الحكم في البلاد.

وأشار الميهوب في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24”، إلى أن حكومة الدبيبة لا تعمل بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد، مما يثير تساؤلات جدية بشأن صلاحيتها الفعلية.

وأكد الميهوب أن اتفاق جنيف ينص على أن كلاً من رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يجب أن يعمل بشكل كامل على أرض ليبيا.

وفقًا لهذا الاتفاق، إذا كان أحد الأطراف لا يعمل بشكل كامل في التراب الليبي، فإن الاتفاق يصبح غير ساري المفعول، وبالتالي تعتبر صفة القائد الأعلى غير موجودة.

وتعليقًا على بيان ستيفاني خوري الصادر أمس، شدد الميهوب على أن أي جهود للتسوية لن تحقق نجاحًا إذا لم يتم الاعتماد على الأطراف ذات الثقل والتأثير الفعلي على الأرض. وأكد أن الاعتماد على القوى المؤثرة والفعالة في ليبيا هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم حقيقي نحو الاستقرار والتسوية في البلاد.

وأوضح الميهوب أن مجلس النواب يسعى دائمًا لتحقيق الوحدة الوطنية والاستقرار في ليبيا، ولكن يجب أن تكون هناك مشاركة فعلية وفعالة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الأهداف. وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى حلول عملية تضمن تنفيذ اتفاق جنيف بشكل كامل وعلى كافة الأراضي الليبية، بما يحقق مصلحة الشعب الليبي ويعزز سيادة الدولة واستقرارها.