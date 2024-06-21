العالم يتجنب الأخبار بشكل متزايد.. أرقام صادمة في 2024

تشير تقارير معهد رويترز إلى أن الأفراد حول العالم يتجنبون الأخبار بشكل متزايد، واصفين إياها بأنها محبطة ومزعجة ومملة. بحسب التقرير، حوالي 39% من الأشخاص يتجنبون الأخبار أحياناً أو غالباً، مقارنة بـ29% في عام 2017. قد تكون الحرب في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من بين العوامل التي دفعت الأفراد إلى تجنب الأخبار، حيث وصل هذا الاتجاه إلى مستويات قياسية عالية.

استطلعت شركة “يوغوف” آراء حوالي 94,943 شخصاً بالغاً من 47 دولة في يناير وفبراير من هذا العام لإعداد تقرير الأخبار الرقمية لمعهد رويترز. يأتي هذا التقرير في وقت يستعد فيه مليارات الأشخاص للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الوطنية والإقليمية، وهي عادة ما تكون مناسبات تزيد من الاهتمام بالأخبار. إلا أن الاتجاه العام لا يزال في تراجع، حيث أظهر التقرير أن 46% فقط من الأشخاص حول العالم يعبرون عن اهتمام كبير أو شديد بالأخبار، مقارنة بـ63% في عام 2017.

في المملكة المتحدة، انخفض الاهتمام بالأخبار إلى النصف تقريباً منذ عام 2015. كما أبرز التقرير التفاوتات الديمغرافية في تأثير الأخبار، إذ أن النساء والشباب هم الأكثر عرضة للإحساس بالإرهاق من الأخبار. وتبقى الثقة في الأخبار مستقرة نسبياً عند 40%، وهي نسبة أقل بـ4% مما كانت عليه خلال ذروة جائحة كوفيد-19.

في المملكة المتحدة، ارتفعت الثقة بالأخبار قليلاً لتصل إلى 36% هذا العام، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. تظل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأكثر ثقة في المملكة المتحدة، تليها القناة الرابعة وقناة آي تي في. لكن على الرغم من ذلك، فإن شعبية مصادر الأخبار التقليدية مثل التلفزيون والمطبوعات تضاءلت بشكل كبير خلال العقد الماضي.

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باتت منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت هي المصادر المفضلة للأخبار، خاصة بين الشباب. في المملكة المتحدة، يعتمد 73% من الأشخاص على الإنترنت للحصول على الأخبار، مقارنة بـ50% من التلفزيون و14% فقط من المطبوعات. يبقى “فيسبوك” المصدر الرئيسي للأخبار على الرغم من تراجع شعبيته، فيما يعتبر “يوتيوب” و”واتساب” مصادر هامة أخرى. ولأول مرة، تفوق “تيك توك” على “تويتر” كمصدر للأخبار، حيث يستخدمه 13% من الأشخاص عالمياً، وترتفع هذه النسبة إلى 23% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً.

تعكس هذه التغييرات تحولا نحو محتوى الفيديو كوسيلة إخبارية أساسية، خاصة بين الشباب. فقد اكتسبت مقاطع الفيديو الإخبارية القصيرة شعبية كبيرة. ومع تطور منصات التواصل الاجتماعي، يستمر الناس في تغيير طريقة استهلاكهم للأخبار، مما يبرز الطبيعة الديناميكية لنشر المعلومات في العصر الرقمي.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أشار التقرير إلى وجود شكوك واسعة حول استخدامه في إعداد التقارير، خاصة للقصص الإخبارية المعقدة مثل الحروب والقضايا السياسية. لكن هناك ارتياح لاستخدامه في المهام التي تجري خلف الكواليس مثل النسخ والترجمة، ودعم الصحافيين في الجوانب التقنية والإدارية. توقع معهد رويترز أن يجتاح الذكاء الاصطناعي الفضاء الإعلامي في 2024، مما سيؤثر على موثوقية المعلومات واستقرار وسائل الإعلام التقليدية، داعياً الصحافيين والمؤسسات الإخبارية إلى إعادة التفكير في أدوارهم وأهدافهم.

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أشار التقرير إلى أن الشباب أصبحوا أكثر وعيًا بالفراغ الذي تركه غياب المؤسسات الإعلامية عن تغطية بعض الأحداث الراهنة، مثل العدوان على غزة. وقد أبرز التقرير حساب “عين على فلسطين” على إنستغرام كواحد من الحسابات التي توثق الواقع الوحشي على الأرض، ويتابعه نحو 7 ملايين شخص. وقد اكتسب حساب WarMonitor، الذي أوصى بمتابعته شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك، شعبية كبيرة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال نيك نيومان، المعد الرئيسي للتقرير، إن الأجندة الإخبارية كانت صعبة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب الوباء والحروب، مما يجعل الابتعاد عن الأخبار رد فعل طبيعي للأشخاص لحماية صحتهم العقلية أو لمتابعة حياتهم العادية.