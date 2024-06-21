الصغير: الاقتصاد التونسي يعتمد على ضعف دولتنا ما يضر بحيادية المبعوث

في حديث أثار الجدل، أعرب وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، عن رفضه القاطع لتعيين مبعوث تونسي إلى ليبيا، مبرزاً عدة أسباب يرى أنها تجعل هذا القرار غير مناسب وغير عادل.

وفي منشور له عبر صفحته على موقغ التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24”، أبدى حسن الصغيراستياءه من التوجه نحو تعيين مبعوث تونسي إلى ليبيا، معتبراً أن هذا القرار يضرب عرض الحائط بمبادئ الحياد المطلوبة في مثل هذه المهام الحساسة. وأوضح الصغير أن ليبيا تحتاج إلى وسيط نزيه وغير منحاز، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل وجود مبعوث من دولة مجاورة تربطها بليبيا مصالح وتقاطعات معقدة.

أشار الصغير إلى أن الاقتصاد التونسي يستفيد بشكل مباشر من ضعف واستقرار ليبيا، وأن تعيين مبعوث تونسي قد يؤدي إلى تحيز غير مقصود بسبب هذه العلاقات الاقتصادية المعقدة. “لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة أن الاقتصاد التونسي يعتمد في جزء كبير منه على عدم استقرار دولتنا، وهذا يجعل من الصعب على المبعوث أن يكون حياديًا في قراراته ومواقفه”، يقول الصغير بلهجة حاسمة.

وأضاف الصغير أن الوضع الاجتماعي في طرابلس يزيد من تعقيد الأمور. “خمسة بالمئة من سكان إقليم طرابلس مجنسون من تونس أو لهم روابط أسرية بتونس، وهذا يعني أن المبعوث قد يجد نفسه في موقف يتعارض فيه الواجب المهني مع العلاقات الشخصية والاجتماعية”، مشددًا على أن هذا التداخل الاجتماعي من شأنه أن يؤثر على موضوعية المبعوث.

وفي نقطة أخرى، تناول الصغير بالحديث عن المصالح التجارية والاقتصادية للمبعوث المقترح، مشيرًا إلى ارتباطات مشبوهة حصل عليها بطرق ملتوية خلال فترة توليه مسؤوليات في بلاده. “المبعوث المقترح لديه مصالح تجارية واقتصادية مع أفراد وكيانات وأحزاب وجماعات في ليبيا، حصل عليها بطرق ملتوية، وهذا يثير الكثير من التساؤلات حول نزاهته وقدرته على أداء مهمته بموضوعية”، يضيف الصغير بلهجة قاطعة.

تصريحات الصغير تأتي في وقت حساس تمر به ليبيا، حيث تسعى البلاد إلى استعادة استقرارها وسلامها الداخلي، وتحتاج إلى دعم دولي يتمتع بالحياد والموضوعية. يثير موقف الصغير تساؤلات حول مدى ملاءمة المبعوث التونسي المقترح وقدرته على تقديم الدعم اللازم لليبيا دون تحيز أو تأثيرات جانبية. وفي ظل هذه الانتقادات، يبقى التساؤل حول مستقبل هذه الخطوة وكيفية تعامل الأطراف المعنية معها لتحقيق الأفضل لليبيا وشعبها.