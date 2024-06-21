البيوضي: حكومة الدبيبة تعطل الانتخابات وتكمم أفواه المجتمع المدني

في خضم الأوضاع السياسية المتردية في ليبيا، يتصدر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي المشهد بانتقادات لاذعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، مسلطًا الضوء على فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد. عبر خطابه الأدبي والبلاغي، يستعرض البيوضي التحديات التي تواجهها ليبيا تحت حكم هذه الحكومة، ويبرز عيوبها بشكل لا يقبل الجدل.

وأوضح البيوضي في عدة منشورات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدتها “أخبار ليبيا 24”، أن الدبيبة يستخدم الانتخابات كأداة سياسية لمحاربة خصومه، متلاعبًا بمشاعر الناس من خلال الخطب الرنانة. يقول البيوضي: “لا يتوقف رئيس سلطة الأمر الواقع عن استخدام الانتخابات كورقة ضد خصومه نظريًا من خلال الخطب الرنانة، أما عمليًا فقد عطلت حكومة العار كل وسائل الدعاية والتأثير، خصوصًا في المجتمع المدني، بممارسات الترهيب والتنكيل والقمع. وهذا ينعكس بوضوح في مسألة توعية المواطنين بأهمية التسجيل في الانتخابات البلدية، مما يعكس النوايا الحقيقية للحكومة، التي ستقاتل للاستمرار وإفشال أي أمل للحل السياسي الليبي.”

يستمر البيوضي في تسليط الضوء على الحاجة الملحة للتوعية بآلية التسجيل في سجل الانتخابات البلدية، مشددًا على دعم مفوضية الانتخابات في هذه العملية لضمان مسار ديمقراطي سليم. ويضيف قائلاً: “إن الحاجة الملحة لمزيد من التوعية بآلية التسجيل في سجل الانتخابات البلدية ومساندة مفوضية الانتخابات في هذه العملية دعمًا للمسار الديمقراطي، مطلب لا يحتمل التأجيل. كل الوهم الذي باعه إعلام حكومة الدبيبة ينهار أمام حقيقة الأوضاع المعيشية السيئة والفشل في حل أي أزمة بشكل عملي، بسبب إنفاق حكومي مبالغ فيه وفساد أزكمت رائحته الأنوف.”

يروي البيوضي حادثة اعتقال المواطن ماشاء الله فرج فضل من أجخرة كدليل دامغ على سياسات القمع وتكميم الأفواه التي تنتهجها الحكومة. ويقول: “في بلد الأحجيات، اعتقل المواطن ماشاء الله فرج فضل لأنه قال وهو يسعف فلذة كبده ‘حسبي الله ونعم الوكيل’ ضد اللصوص الذين سرقوا الوقود وحرموا منطقته النائية من الخدمات الصحية. إن سياسات القمع وتكميم الأفواه في هذا البلد واحدة؛ فإما أن تسبح بحمد كل فاسد ولص ومتآمر ليل نهار، أو تقرر الموت على قارعة الطريق كمداً وخوفاً وجوعاً. وإذا تحدثت بالحق، فمكانك السجن وسيتم اختطافك بتهمة كيدية رخيصة.”

تطرق البيوضي إلى أزمة الكهرباء التي تعصف بليبيا، مبرزًا التناقضات في سياسات حكومة الدبيبة. ويقول: “الكهرباء تُستخدم لتذكيرنا بمنجزات حكومة الدبيبة منتهية الولاية. ورغم أنها في عهد هذه الحكومة استنزفت أكبر ميزانية في تاريخ ليبيا، إلا أن أزمة طرح الأحمال وضعف الشبكة لا تزال موجودة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، وأولئك يدفعون الثمن مضاعفًا لأن صوتهم لا يصل بسهولة. أما سياسات رفع قيمة التعريفة على القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية لتخفيف الأحمال وقت الذروة، فتضررها المباشر يقع على جيب المواطن، الذي يدفع الثمن بعد رفع الأسعار من أصحاب الأعمال لتعويض قيمة الكهرباء التي يدفعونها للدولة. إنه حل كارثي رغم الأموال المدفوعة ومنظومات الدعاية وبيع الوهم.”

يؤكد البيوضي أن توفير السيولة بالمصارف كان من أعظم إنجازات الحكومة، ولكنه يعكس تناقضات صارخة في تصريحات رئيسها. ويوضح: “توفر السيولة بالمصارف كان أعظم إنجازات الحكومة التي يذكرنا بها الدبيبة في كل مرة. ولكنه يرفض انتقاد محافظ مصرف ليبيا المركزي لأنه يقف مع حكومته ويدعمها. وعند أول منعطف، ظهر رئيس الحكومة متناقضًا مع نفسه، فمن جهة يؤكد أن حكومته وفرت السيولة من الشركات للمصارف، وفي نفس الحوار يحمل إدارات المصارف مسؤولية غياب السيولة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كان يرفض انتقاده سابقًا!”

وفيما يتعلق بالجهود الدولية، يشير البيوضي إلى تصريحات ستيفاني خوري، مشددًا على أن حديثها لا يرتقي إلى حجم التحديات التي تواجهها ليبيا. ويختتم قائلاً: “حديث ستيفاني خوري اليوم هو تكرار لأحاديث من سبقوها، ولا يرتقي لحجم التحديات التي تواجهها ليبيا، لأنها لم تلتقِ بكل الأطراف. حديثها عن ضرورة سلطة موحدة في ليبيا مؤشر جيد، ويتناغم مع التطورات القادمة في العملية السياسية، بعيدًا عن حكومة الفساد والخيانة.”

إن حكومة الدبيبة منتهية الولاية قد عجزت عن تقديم حلول حقيقية للأزمات التي تواجه ليبيا، بل ساهمت في تعميقها. إن استمرار هذه الحكومة في السلطة يعكس نواياها الحقيقية في القتال من أجل البقاء وإفشال أي أمل للحل السياسي، مما يزيد من معاناة الشعب الليبي ويعرقل المسار الديمقراطي.