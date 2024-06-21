الأرصاد: أجواء صيفية على أغلب ليبيا 

أخبار ليبيا 24

توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأحوال الجوية، اليوم الجمعة واليومين المقبلين، صيفية على أغلب مناطق الليبية، حيث درجات الحرارة معتدلة على المناطق الساحلية بينما تكون مرتفعة نسبيا هذا اليوم على باقي المناطق.

الطقس في شمال ليبيا

وحالة السماء في شمال غرب ليبيا صافية، ومن المتوقع أن تتكاثر مساء على المناطق الساحلية. والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–33) مئوية على المناطق الساحلية، وما بين (35-39) مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعا يوم الغد، وفقا للأرصاد.

وفي الشمال الشرق، السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الجبل الأخضر والساحل الشرقي. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29-32) مئوية.

الطقس في جنوب ليبيا

وفي الجنوب الغربي حالة السماء صافية، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا يوم الغد على بعض المناطق. أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (39–43) مئوية.

وفي الجنوب الشرقي، السماء أيضا صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39–42) مئوية.