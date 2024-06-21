الأرجنتين تفوز على كندا في افتتاح “كوبا أمريكا” وميسي يسجل رقما قياسيا 

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فازت الأرجنتين حاملة اللقب على كندا 2-0 في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا في أتلانتا، بعد أن سجل المهاجمان جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز الهدفين في الشوط الثاني.

كندا ضغطها بشكل مثالي وصنعت بعض الفرص في الشوط الأول، رغم أن الأرجنتين كانت الأقرب للتسجيل عبر أنخيل دي ماريا لكنه أهدر فرصة ذهبية بعد انطلاقة قوية من نصف ملعبه.

حقق فريق ليونيل سكالوني الاختراق بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، حيث أرسل ليونيل ميسي تمريرة رائعة إلى أليكسيس ماك أليستر، أبعدها عن حارس مرمى كندا المتقدم ماكسيم كريبو، إلى ألفاريز الذي أسكنها بسهولة في الشباك.

وضغطت كندا بقوة بعد تأخرها، لكن إشراك قلب الدفاع المخضرم نيكولاس أوتاميندي أعطى الأرجنتين بعض الاستقرار، الذي كانت في أمس الحاجة إليه في الدفاع، قبل أن يسجل البديل مارتينيز هدف التقدم من تمريرة ميسي في الدقيقة 88 ليحسم الفوز.

ميسي يحطم رقما قياسيا

مباراة الأرجنتين وكندا كانت إضافة جديدة للأرقام الخاصة بليونيل ميسي، إذ حطّم قائد الأرجنتين الرقم القياسي لعدد المشاركات في نهائيات كوبا أمريكا عندما شارك أساسيا في مباراته رقم 35.

وتفوق ميسي، الهداف التاريخي للأرجنتين واللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية، على حارس مرمى تشيلي السابق سيرجيو ليفينجستون الذي سجل الرقم القياسي عام 1953.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا لأول مرة في كوبا أمريكا عندما كان عمره 20 عامًا في عام 2007، وفاز بالبطولة في عام 2021. وسجل ميسي 13 هدفا وقدّم 17 تمريرة حاسمة في كوبا أمريكا.