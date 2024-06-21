أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية جديدة بفعل مؤشرات تحسن الطلب 

أخبار ليبيا 24

لم تشهد العقود الآجلة للنفط الخام تغيرًا يذكر، اليوم الجمعة، لكنها من المقرر أن ترتفع للأسبوع الثاني وسط علامات على تحسن الطلب وانخفاض مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية أغسطس 15 سنتا إلى 85.56 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 14 سنتًا إلى 81.15 دولارًا للبرميل. وانتهى أجل عقد يوليو يوم الخميس عند 82.17 دولارا للبرميل بارتفاع 0.7 بالمئة.

وارتفعت الأسعار نحو 5% منذ بداية الشهر إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع.

إمدادات النفط

وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية الصادرة، يوم الخميس، أن إجمالي إمدادات المنتجات، وهو مؤشر لطلب البلاد، ارتفع بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا على مدى الأسبوع إلى 21.1 مليون برميل يوميا.

كما أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو إلى 457.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين لانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

إدارة معلومات الطاقة قالت، إن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 2.3 مليون برميل إلى 231.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 600 ألف برميل. وساعدت توقعات الطلب في أماكن أخرى على دفع الأسعار إلى الارتفاع.

وفي اليابان أظهرت البيانات الصادرة، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين الأساسية ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 2.5٪ مقارنة بالعام السابق، مقارنة بالشهر السابق، ما يبقي البنك المركزي في البلاد على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وأثرت على الأسعار البيانات الأمريكية الصادرة، يوم الخميس، والتي أظهرت انخفاضًا في مطالبات البطالة الجديدة، ما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وعادة ما تحد أسعار الفائدة المرتفعة من النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط.