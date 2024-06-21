“أخبار ليبيا 24″ تحاور عبدالله هاجر: بطولة العالم للقوة البدنية بـ”ليتوانيا” تحد كبير

أخبار ليبيا 24 – مقابلات

مقابلة حصرية مع الرياضي الليبي عبدالله هاجر بمناسبة مشاركته في بطولة العالم للقوة البدنية في ليتوانيا

المحاور: مرحبًا بك، عبدالله هاجر. يسرنا أن نكون معك في هذا الحوار المميز. أولاً وقبل كل شيء، ما هي التحديات الرئيسية التي تتوقع مواجهتها في بطولة العالم للقوة البدنية في ليتوانيا هذا العام؟

عبدالله هاجر: بالطبع، أولى التحديات هي التنافس مع لاعبين مخضرمين في هذه الرياضة القوية، بالإضافة إلى التأقلم مع ظروف البطولة والتحكيم. إنه تحدٍّ كبير يتطلب تحضيرًا جيدًا وتركيزًا عاليًا.

المحاور: كيف كانت استعداداتك لهذه البطولة؟ هل أدخلت تغييرات في استراتيجيتك التدريبية؟

عبدالله هاجر: تحدثت سابقًا عن تحديات صحية عرقلت استعداداتي هذا العام، ولكن بفضل دعم مدربي العالمي طارق مخلوف، نجحت في وضع استراتيجية تدريبية جديدة تناسب الظروف الراهنة وتهدف للتألق في البطولة.

المحاور: ما هو دور مدربك طارق مخلوف في استعداداتك لهذه البطولة؟

عبدالله هاجر: طارق مخلوف ليس فقط مدربًا بل هو صديق وسند كبير لي. يقدم لي الدعم والإرشاد اللازمين لأتمكن من تحقيق أفضل أداء، فهو لاعب سابق ويفهم تمامًا متطلبات اللعبة والبطولات الدولية.

المحاور: بما أنك تتنافس في وزن 105 كغم، كيف تقيِّم مستوى المنافسة في هذه الفئة؟ هل هناك منافسون معينون تُعَدُّهم منافسة قوية؟

عبدالله هاجر: التنافس في فئة الوزن هذه صعب جدًا، ويشمل لاعبين بارعين من مختلف دول العالم. يوجد منافسون قويون مثل الأمريكي آشتون، السويدي إميل، والإكوادوري أنطولي، وهم جميعًا يمثلون تحديًا كبيرًا.

المحاور: ما هي الأهداف الشخصية التي حددتها لنفسك في هذه البطولة؟ هل تعتقد أنك قريب من تحقيقها؟

عبدالله هاجر: هدفي هو التأهل إلى منصة التتويج كما فعلت في السنوات السابقة، وأعتقد بقدرتي على تحقيق ذلك بفضل التحضير الجيد والدعم المستمر من طارق مخلوف وفريقي.

المحاور: كيف كانت تجربتك في بطولات العالم السابقة، وكيف أثرت تلك التجارب على استعداداتك الحالية؟

عبدالله هاجر: لقد كانت تجاربي السابقة في بطولات العالم مفيدة للغاية، حيث اكتسبت خبرة قيمة في التعامل مع المنافسة الدولية والظروف المختلفة. هذه التجارب ساعدتني كثيرًا في التحضير لهذه البطولة بشكل أفضل.

المحاور: ما هو شعورك تجاه تمثيل ليبيا في حدث رياضي عالمي كبير مثل هذا؟ وما هي رسالتك للشباب الليبي الذي يحلم بالمشاركة في بطولات دولية مستقبلاً؟

عبدالله هاجر: إن تمثيل ليبيا في بطولة عالمية كهذه يعد شرفًا كبيرًا لي، وأتطلع إلى رفع اسم بلدي عاليًا في هذا الحدث. رسالتي للشباب الليبي هي أن يصروا على أحلامهم وأن يعملوا بجدية واجتهاد لتحقيق أهدافهم في مجالاتهم الرياضية المفضلة.

المحاور: ما هي خططك المستقبلية بعد انتهاء بطولة العالم في ليتوانيا؟ هل هناك بطولات أخرى تنوي المشاركة فيها؟

عبدالله هاجر: بعد الانتهاء من بطولة العالم، سأستعد للمشاركة في بطولة إفريقيا في جنوب أفريقيا وبطولة محمد مخلوف الدولية في ليبيا نهاية العام الحالي. أتطلع دائمًا للتحديات الجديدة وللتمثيل الفعال لبلدي في الساحة الدولية.

المحاور: شكرًا لك أخ عبدالله هاجر على هذه المقابلة القيمة، ونتمنى لك كل التوفيق في بطولة العالم في ليتوانيا وفي جميع مشاركاتك الرياضية المستقبلية.