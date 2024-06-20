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يوفيتش يخطف تعادلًا مثيرًا لمنتخب صربيا أمام سلوفينيا

20 يونيو، 2024 5:39 م
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يوفيتش يخطف تعادلا مثيرًا لمنتخب صربيا أمام سلوفينيا

أخبار ليبيا 24

سجل البديل لوكا يوفيتش هدف التعادل لصربيا في اللحظات الأخيرة لينقذ منتخب صربيا من الخسارة أمام سلوفينيا في مباراة ممتعة بالمجموعة الثالثة في بطولة أمم أوروبا 2024، اليوم الخميس. 

منح هدف متقن من الظهير الأيمن زان كارنيكنيك التقدم لسلوفينيا ووضعها على شفا تحقيق أول فوز لها على الإطلاق في بطولة أوروبا قبل أن يسجل يوفيتش هدفه من ركلة ركنية بعد خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع ليترك منافسه في حالة ذهول. 

يوفيتش يخطف تعادلا مثيرًا لمنتخب صربيا أمام سلوفينيا

وأهدرت سلوفينيا العديد من الفرص الجيدة قبل أن يتقدم كارنيكنيك من حافة منطقة جزاء فريقه ويمرر الكرة إلى تيمي إلسنيك ثم يقابل كرة عرضية جميلة في شباك بريددراج راجكوفيتش في الدقيقة 69. 

وفشلت صربيا في الاستفادة من فترات التفوق رغم خطورة المهاجم المخضرم ألكسندر ميتروفيتش الذي سدد كرة من مسافة قريبة اصطدمت بعارضة كارنيتنيك قبل أن يسجل يوفيتش. 

يوفيتش يخطف تعادلا مثيرًا لمنتخب صربيا أمام سلوفينيا

نتيجة المباراة التي أقيمت على ملعب ميونيخ لكرة القدم وضعت سلوفينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين مع إنجلترا متصدرة المجموعة لتلعب مباراتها الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثالثة. وتواجه صربيا، التي تتذيل الترتيب بنقطة واحدة، الدنمارك في الجولة المقبلة. 

20 يونيو، 2024 5:39 م
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