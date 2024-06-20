مع حلول الصيف.. الملايين في العالم يعانون من الحرارة الشديدة

أخبار ليبيا 24

تضرب موجات الحر القاتلة مدنا في أربع قارات مع حلول اليوم الأول من فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، في إشارة إلى أن تغير المناخ قد يساعد مرة أخرى في زيادة درجات الحرارة القياسية التي يمكن أن تتجاوز الصيف الماضي باعتباره الأكثر دفئا منذ 2000 عام.

ويشتبه في أن درجات الحرارة القياسية التي وصلت بالفعل في الأيام الأخيرة تسببت في مئات إن لم يكن الآلاف من الوفيات في جميع أنحاء آسيا وأوروبا.

وفيات بين الحجاج

وفي المملكة العربية السعودية، يؤدي ما يقرب من مليوني حاج مسلم أداء فريضة الحج في المسجد الحرام بمكة هذا الأسبوع، لكن المئات لقوا حتفهم وسط درجات حرارة أعلى من 51 درجة مئوية.

وقالت مصادر طبية وأمنية مصرية، اليوم الخميس، إن 530 مصريا على الأقل لقوا حتفهم أثناء أداء فريضة الحج، ولا يزال 40 آخرون في عداد المفقودين.

عانت البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط أيضا من أسبوع آخر من درجات الحرارة المرتفعة التي ساهمت في حرائق الغابات من البرتغال إلى اليونان وعلى طول الساحل الشمالي لأفريقيا في الجزائر، وفقا للمرصد الأرضي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة.

وفي ليبيا تتراوح درجات الحرارة القصوى، اليوم الخميس، ما بين (30-35) مئوية على المناطق الساحلية وما بين(38-42) مئوية على باقي المناطق، وفق نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

تأهب لحرارة الصيف في أوروبا

وفي صربيا، توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة إلى حوالي 40 درجة مئوية هذا الأسبوع، حيث دفعت الرياح القادمة من شمال أفريقيا جبهة ساخنة عبر البلقان. وأعلنت السلطات الصحية حالة تأهب للطقس الأحمر ونصحت الناس بعدم المغامرة في الهواء الطلق.

وقالت خدمة الطوارئ في بلغراد إن أطبائها تدخلوا 109 مرات بين عشية وضحاها لعلاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأمراض المزمنة.

وفي الجبل الأسود المجاور، حيث حذرت السلطات الصحية الناس أيضا من البقاء في الظل حتى وقت متأخر بعد الظهر، سعى عشرات الآلاف من السياح إلى تناول المرطبات على الشواطئ على طول ساحل البحر الأدرياتيكي.

وتواجه أوروبا هذا العام موجة من القتلى والمفقودين من السياح وسط درجات حرارة خطيرة. وقالت الشرطة اليونانية، يوم الاثنين، إنها عثرت على أميركي يبلغ من العمر 55 عاما ميتا في جزيرة ماثراكي اليونانية، وهي ثالث حالة وفاة من نوعها خلال أسبوع.

صيف حار في أمريكا

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن أجزاء من شمال شرق ووسط غرب الولايات المتحدة مع حلول الصيف تذبل أيضا تحت قبة حرارية، مع وجود أكثر من 86 مليون شخص تحت إنذار من الحرارة اليوم الخميس.

تحدث القبة الحرارية عندما يحبس نظام قوي عالي الضغط الهواء الساخن فوق منطقة ما، مما يمنع الهواء البارد من الدخول ويتسبب في بقاء درجات حرارة الأرض مرتفعة.

وبموجب خطة الطوارئ الحرارية، قالت مدينة نيويورك إنها ستفتح مراكز التبريد الخاصة بها هذا الصيف لأول مرة هذا العام.

وأصدرت سلطات الأرصاد الجوية أيضا تحذيرا من الحرارة المفرطة في الصيف في أجزاء من أريزونا، بما في ذلك فينيكس، يوم الخميس، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45.5 درجة مئوية.