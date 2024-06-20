كارثة إنسانية وشيكة في الكفرة بسبب اللاجئين السودانيين

قدّرت الهيئة الطبية الدولية عدد اللاجئين السودانيين في مدينة الكفرة بـ45 ألف لاجئ، محذرة من وقوع كارثة إنسانية في حال عدم تقديم المساعدات والاحتياجات للاجئين بشكل عاجل وفوري.

أوضاع صحية حرجة

وبحسبِ لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة منتهية الولاية، فقد ازدادت الإصابات في صفوف اللاجئين بالأمراض المعدية، إذ جرى تسجيل أزود من 750 حالة إصابة مؤكدة بالتهاب الكبد، و 28 حالة إصابة بالسل، و أكثر من مئة حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

بدورهِ كشفَ برنامج الأغذية العالمي عن وجود ما يزيد عن 40 ألف لاجئ سوداني في ليبيا، مسجل لدى مفوضية اللاجئين مع حلول نهاية مايو الماضي.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي عن حاجته للحصول على تمويل مالي تصل قيمتهُ إلى 43 مليون دولار، سيخصص من إجمالي المبلغ أربعة ملايين دولار لتقديم مساعدات غذائية لأكثر من 50 ألف لاجئ سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي،داعيًا إلى تقديم مساعدة اللاجئين السودانيين، مشيرًا إلى أن اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين مستمرون في الوصول إلى ليبيا بعد اندلاع النزاع في السودان، حيث وصل إجمالي عدد المسجلين لدى المفوضية إلى 40.081 حتى نهاية مايو الماضي، وفقَ البرنامج.

كما يستهدف البرنامج تنفيذ مشروع تغذية تكميلي شامل يستهدف 5 آلاف طفل دون سن الخامسة 5 آلاف امرأة حامل ومرضعة والفتيات مع أغذية تكميلية جاهزة للاستخدام في مدينة الكفرة، بالإضافة إلى الحصص الغذائية العائلية، وذلك ضمن استجابتهم للأوضاع الحرجة التي يعانيها اللاجئين السودانيين في الكفرة.