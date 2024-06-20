رويترز: وفاة 530 حاجا مصريا على الأقل أثناء الحج

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر طبية وأمنية، اليوم الخميسـ إن 530 مصريا على الأقل لقوا حتفهم أثناء أداء فريضة الحج وفقد 31 آخرون بسبب الحرارة الشديدة التي تضرب موسم الحج السنوي في مكة.

ولقي مئات الأشخاص، بينهم ليبيون، من بلدان مختلفة حتفهم في الأيام الأخيرة في ظروف قاسية في المدينة السعودية، حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض الأحيان 51 درجة مئوية.

ونقلت رويترز عن مصدر طبي كان مع وفد الحج المصري الرسمي، قوله: “إن غالبية الذين ماتوا لم يتم تسجيلهم رسميًا لدى السلطات، ما يعني أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الخيام”.

وقال شاهد، إن آلاف الحجاج رقدوا في الشوارع معرضين لأشعة الشمس أثناء صعود جبل عرفات، وإن جثث الحجاج تم تغطيتها فيما بعد بملابس الإحرام، حتى وصول سيارات الإسعاف.

وقال علماء المناخ، إن ارتفاع درجات الحرارة يشكل تهديدا متزايدا لهذا الحدث، على الرغم من أن الوفيات المرتبطة بالحرارة على طول الحج ليست جديدة، وتم تسجيلها منذ القرن الخامس عشر. ولم تؤكد السلطات المصرية عدد الوفيات.

وقالت وزارة الخارجية ووزارة الهجرة إنهما تتعاونان مع المسؤولين السعوديين في متابعة البحث عن المفقودين المصريين والتقارير المتعلقة بالضحايا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إنها خصصت فرق عمل قنصلية ميدانية بمكة والمشاعر المقدسة تعمل للبحث عن المواطنين المصريين المفقودين داخل المستشفيات.