رويترز: نتوقع عودة عمل الرصيف العائم في غزة اليوم

توقعت وكالة رويترز عودة عمل الرصيف العائم في غزة، اليوم الخميس؛ لتفريغ المساعدات الإنسانية للمتضررين في القطاع.

وفي التفاصيل… كشفت رويترز أن الرصيف جرى ربطه بالشاطئ من جديد بعد أن فُصل بسبب الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر الهائجة.

ومنذ تشييّد الرصيف في مايو الماضي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تمكنت منظمات الأمم المتحدة من نقل حمولات 137 شاحنة مساعدات إلى المستودعات، أي ما يُعادل 900 طن، ووفقًا للتقديرات فإن تكلفة الرصيف تفوق 200 مليون دولار.

وفي مارس الماضي.. أعلن جو بايدن، الرئيس الأميركي عزمه إقامة رصيف بحري لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يسكنه 2.3 مليون شخص، بحسب رويترز.

وفي وقتٍ سابق… جدّد جو بايدن، الرئيس الأميركي الدعوة إلى تبني اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كانت قد أعلنتهُ الولايات المتحدة الأمريكية.

جو بايدن؛ وفي رسالته إلى المسلمين بمناسبة عيد الأضحى قال: «لقد لقي عدد كبير جدًر من الأبرياء، حتفهم في غزة فرت العائلات من منازلها.. يجب علينا مساعدة المدنيين الذين يعانون أهوال الحرب بين حماس وإسرائيل» على حد تعبيره.

واعتبر جو بايدن أن مقترح وقف إطلاق النار والذي يضمُ ثلاث مراحل هو أفضل خيار لإنهاء الحرب في غزة.