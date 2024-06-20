درناوي يصفُ لوكالتنا فاجعة درنة بالطامة | الجزء السادس

نكتبُ لدرنة التي نُحصيها ألمًا ووجعًا، وهل تكفي الكتابة؟

نحاول من خلال وكالة أخبار ليبيا 24، تخصيص مساحة لتوثيق وتجسيد -بعض- مما حدث في ليلة الحادي عشر من سبتمبر.. فما قبل تلك الليلة ليس كما بعدها، هُنا نخصص براحًا لسماع قصص متضرري كارثة درنة وجوارها، نحاكي أوجاعهم، نسلط الضوء على معناتهم، ونننقل رسائلهم ومطالباتهم بكل حرافية ومصداقية..

نكمل وإيّاكم تفاصيل حكاية السيد مروان، الذي وثق وثقَ لنا خلال الأجزاء الـــ5 الماضية؛ هول ما حدث في مدينة درنة الزاهرة، وكيف اجتاحت السيول المدمرة منزله، وأغرقت زوجته وابنتهُ بعد أن أنقذ ثلاثة منهن، قائلاً: بعدما قمت بإنقاذ بناتي، تقرر نقلهن إلى مجمع (شيحا) لإجلاء العائلات المتضررة، وفي طريقنا إلى هناك، وثقت أعيننا هول المشاهد، جُثث بالمئات متكدسة على الطرقات التي أغرقها الطميّ.. في ظل تساؤل أوحد يفرض نفسه على الموقف.. أين سندفن الجثث؟ وكيف؟

كما شاركنا مروان بمشاعره لحظة رؤيته للمقابر الجماعية بالقول: “مشاهد دفن الجثث في مقابر جماعية صف واحد كنا نشوفوا فيهن في الأفلام أو في أحداث غزة.. بس أنك تشوفهن في درنة هذي واعرة”

لاشك بأن ما حدث في درنة وجوارها ليلة الحادي عشر من سبتمبر الماضي، كان يتطلب جهودًا دولية ذات باع طويل في مجابهة الكوارث الطبيعية.. مثل اليونان وتركيا على سبيل المثال.

ولكن، عندما تفجر السيل غاضبًا في درنة وما جاورها، كانت الخُطى وئيدة بفعل قلة الإمكانات وانعدام الخبرة للتعامل مع هذه الطامة، وهذا ما أكده السيد مروان الذي قال لوكالتنا: «الكارثة اللي صارت في درنة لما شفتها قلت لهم هذي كارثة تبي جهود دولية، تبي دولة كاملة تتحرك، وبعض الجهود التطوعية ماتكفيش» على حد تعبيره.

يواصل الحديث لوكالتنا… وبعد ساعات باشرت الوفود المحلية متمثلة في الشرطة وفرق الإسعاف والطوارئ وهيئة البحث عن الجثث والمفقودين في أعمال البحث عن ناجين وانتشال الجثث…ولكن، ومن منطلق ما رأت عيناي قلت لهم: هذه الكارثة لا تستوعب بضعة أفراد إنقاذ، إنها بحاجة لتحرك دولة كاملة، لفرق محلية ودولية لاستيعابها، وفق قوله.

وعن سؤالنا له: «فرضًا لو أن الكارثة حدثت وكانت مدينة درنة تحت قبضة تنظيم داعش الإرهابي ما وقع هذا المأزق على الدراونة والليبيين والمجتمع الدولي الدي ينوي المساعدة»

يقُول مروان: كانت ستكون الكارثة أكبر وأكثر فداحة، «لو كان داعش في درنة معناها الأطقم الطبية وفرق الانقاذ الدرليك مش حتقدر تجيك مش حتقدر تقدملك المساعدة»

فرعة خوت.. التئام الجراح

ما أن أُعلن عن كارثة درنة وجوارها، وتدفق سيل مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي التي وثّقت هول ما حدث في تلك الليلة، حتى هبّ الليبيون رجال ونساء وشباب وشيوخ ومنظمات مجتمع مدني من كل حدٍ وصوب، لإغاثة درنة الزاهرة، وتقديم يد العون، تاركين خلف ظهورهم خلافات السياسة وسنوات الجفاء.

يتحدث مروان لوكالة أخبار ليبيا 24: «فرعة خوت كانت شي جميل، كانت زي البلسم، رغم أن الوضع كان مأساوي في درنة إلا أن مشاهد فرق الاغاثة والمتطوعين كانت تسرّ الخاطر»