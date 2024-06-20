تقرير: نفقد يوميًا ألفي طفل بسبب تلوث الهواء

كشف تقريرٌ أعده معهد التأثيرات الصحية بالتعاون مع منظمة اليونسيف عن موت 2000 طفل يوميًا؛ جراء مشاكل صحية ناتجة عن تلوث الهواء.

التقرير الذي أكد أن تلوث الهواء -هو ثاني أكبر مسبب للوفاة المبكرة في العالم بعد ارتفاع ضغط الدم- إذ تسبب في وفاة 8.1 مليون شخص خلال العام 2021، بحسب التقرير.

وأكد التقرير أنّ الأطفال هك الأكثر عرضة للموت بسبب الهواء الملوث، إذ تسبب هذا التلوث في وفاة أكثر من 700 ألف طفل لا تتجاوز أعمارهم الخامسة أعوان، وفقَ التقرير.

بدورها قالت منظمة الصحة العالمية، إن 93% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عامًا -أي 1.8 مليار طفل في العالم- يتنفسون هواءً سامًا، فبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، مات 600 ألف طفل في العام 2026 بسبب إصابات حادة في الجهاز التنفسي إثر استنشاقهم للهواء الملوث.

وفي الأثناء… كشف تقريرٌ أعدّه «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» عن الأضرار البيئية غير المسبوقة التي تسببت بها الحرب على قطاع غزة من أكتوبر الماضي.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن الحرب تسببت في تلوث غير مسبوق للتربة والمياه والهواء فضلاً عن تدميرها شبكات الصرف الصحي، لافتًا إلى أن الأسلحة المتفجرة خلّفت قرابة 40 مليون طن من الحطام.

و قدر تقرير الأمم المتحدة أن كل متر مربع من غزة يحتوي على مايزيد عن 100 كيلوغرام من الحطام، وفق التقرير.